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Рубио может оставить пост госсекретаря ради президентских выборов — The Independent

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Марко Рубио якобы готовится баллотироваться в президенты США от республиканцев в 2028 году. Его возможным соперником называют Джей Ди Вэнса.

Рубио может оставить пост госсекретаря ради президентских выборов — The Independent

Государственный секретарь США Марко Рубио может отказаться от должности ради участия в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники в США и Великобритании, информирует УНН.

Детали

По их данным, Рубио готовится к выдвижению кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его главным соперником на этом пути считается вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он не может баллотироваться, пока занимает должность государственного секретаря, и связь с администрацией в любом случае лишь навредит его перспективам

- цитирует издание одного из собеседников в Вашингтоне.

Тем временем в Лондоне ждут дальнейших шагов Рубио после промежуточных выборов в США.

"Вряд ли он останется у власти. Он был бы сильным кандидатом в президенты, и мы ожидаем, что он выдвинет свою кандидатуру", - отметил источник.

Напомним

По информации The Washington Sun, Серджио Гор, посол США в Индии, обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа как кандидат на высокий пост в администрации во второй половине президентского срока. Его имя упоминалось как возможного кандидата на замену Марко Рубио на должности госсекретаря.

Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России25.10.26, 04:05 • 23393 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты