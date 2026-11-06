Джей Ді Венс формує альянс із невдоволеними виборцями Трампа до виборів 2028 року - Fox News

Віце-президент США Джей Ді Венс прагне створити новий альянс з невдоволеними виборцями Дональда Трампа напередодні президентських виборів 2028 року. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело, знайоме з подіями після проміжних виборів до Конгресу, інформує УНН.

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За його даними, Венс прагне заручитися підтримкою представників так званих "нових правих", які розчарувалися в окремих рішеннях Трампа. Йдеться насамперед про прихильників руху MAGA, які виступають проти втручання США у закордонні конфлікти та критикують зовнішню політику Білого дому.

Віцепрезидент не сильно відхилявся від улюблених меседжів Трампа та Білого дому протягом останніх двох років, хоча він був одним з небагатьох, хто висловлював стурбованість щодо війни в Ірані, що триває - йдеться у статті.

За інформацією співрозмовників видання, основу потенційного об'єднання мають становити виборці, які залишаються прихильниками початкових принципів руху MAGA та політики "Америка передусім", однак дедалі критичніше оцінюють окремі рішення адміністрації Трампа.

Нагадаємо

За інформацією The Independent, державний секретар США Марко Рубіо може відмовитися від посади задля участі у президентських виборах 2028 року.

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