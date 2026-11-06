Рубіо спростував чутки про відставку заради президентської гонки

Держсекретар США Марко Рубіо 5 листопада спростував повідомлення про те, що він планує залишити адміністрацію Трампа, і відмовився відповідати на запитання щодо свого політичного майбутнього. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, пише УНН.

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Робота на президента Трампа до кінця його терміну "завжди була моїм планом", сказав він.

Відповідаючи на повідомлення у ЗМІ про те, що він обмірковує відставку, Рубіо сказав: "Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці речі".

"Я люблю свою роботу, - продовжив він. - І до того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається залишити свою роботу. Я запитую: "Яку саме?""

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Про балотування у президенти

Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки, відмовився відповідати на запитання про те, чи розглядає він можливість балотуватися у президенти у 2028 році.

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"Я буквально більше не говоритиму про 2028 рік, - сказав він в інтерв'ю у своєму кабінеті в Білому домі. - Я просто цього не робитиму".

Рубіо заявив, що підтримав би віцепрезидента США Джей Ді Венса, якби той балотувався у президенти.

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"Джей Ді - мій дуже хороший друг, - сказав він NBC News у травні. - Якщо Джей Ді балотуватиметься у президенти, я думаю, він буде феноменальним кандидатом. Я публічно говорив і скажу ще раз, я буду першим, хто зареєструється і підтримає його".

Венс звинуватив війну з Іраном у "втраті Конгресу" республіканцями - що віщують ці заяви

Венс у середу, 4 листопада, в довгому пості у соціальних мережах дав різку критику у своєму аналізі результатів виборів, дистанціювавшись від Трампа, пише видання. Віцепрезидент США звинуватив війну з Іраном у катастрофічних результатах виборів для республіканців і заявив, що республіканці відвернулися від політики адміністрації щодо Ізраїлю та її заяв щодо економіки.

Рубіо спочатку ухилився від відповіді на запитання, чи згоден він з оцінкою Венса, заявивши, що він "насправді не залучений до внутрішньої політики".