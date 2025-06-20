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Китай накопил рекордные запасы нефти на фоне угрозы перебоев из Ирана

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Китай достиг рекордных запасов сырой нефти в 1,18 млрд баррелей для защиты от перебоев с Ближнего Востока. Это позволяет НПЗ маневрировать в условиях потенциальных перебоев с поставками нефти, в частности из Ирана.

Китай накопил рекордные запасы нефти на фоне угрозы перебоев из Ирана

Китай имеет рекордные объемы сырой нефти, что создает буфер безопасности на случай перебоев в поставках с Ближнего Востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным аналитической компании Kayrros, общие запасы сырой нефти на суше в Китае достигли рекордного уровня – 1 млрд 18 млн баррелей. Часть этих объемов обеспечили новые резервуары и нефтеперерабатывающие мощности в провинции Шаньдун. По словам соучредителя и главного аналитика Kayrros Антуана Халффа, именно Шаньдун обеспечивает 355 миллионов баррелей – это рекордный показатель для этого региона.

Такие запасы, а также снижение спроса и низкая маржа переработки, дают китайским нефтеперерабатывающим заводам простор для маневра в условиях потенциальных перебоев.

Согласно Mysteel OilChem, уровень переработки на независимых предприятиях – так называемых "чайниках" – сейчас составляет около 45%, что является самым низким за последние три месяца.

Имея высокий запас запасов, китайские "чайники" не будут спешить искать альтернативные источники иранской сырой нефти, если поставки будут прерваны. В конце концов, если китайские "чайники" навсегда потеряют иранскую сырую нефть, мы не думаем, что они заменят все иранские баррели на марки, привязанные к эталонным показателям, поскольку некоторые из них будут вынуждены сократить объемы поставок

- сказал аналитик Energy Aspects Ltd Цзянань Сун.

Дополнительно

На прошлой неделе цены на нефть колебались из-за нападения израильских сил на Иран в рамках усилий по сворачиванию ядерной программы.

США сейчас взвешивают, присоединяться ли к военной операции https://unn.ua/news/tramp-pokladaietsia-na-vuzke-kolo-radnykiv-pid-chas-obdumuvannia-udariv-po-iranu-zmi. Это усилило опасения относительно возможных атак на инфраструктуру транспортировки нефти, танкеры или стратегические пункты пропуска, что может ограничить поставки из региона Персидского залива.

Дополнительно

Китай остается крупнейшим импортером сырой нефти в мире. Основная часть иранской нефти, подпадающей под санкции США, поставляется именно в Китай. Пекин выражает озабоченность из-за риска эскалации конфликта, а министр иностранных дел КНР Ван И призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации.

По информации OilX, объемы китайских запасов превышают сезонные нормы. В июне уровень резервов в Шаньдуне был примерно на 10% выше, чем за тот же период 2024 года.

Трейдеры сообщили, что скидки на иранскую легкую нефть с поставкой в июле остаются на уровне 2–3 долларов за баррель относительно Brent. Альтернативные марки, в частности российская ESPO, пока что не пользуются повышенным спросом. Предложения с более глубокими скидками появлялись, однако сделки заключены не были. FGE в записке от 18 июня также сообщила об отдельных случаях отмены сделок с иранской нефтью.

МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке17.06.25, 16:05 • 2892 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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