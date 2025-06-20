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Китай накопичив рекордні запаси нафти на тлі загрози перебоїв з Ірану

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Китай досяг рекордних запасів сирої нафти в 1,18 млрд барелів для захисту від перебоїв з Близького Сходу. Це дозволяє НПЗ маневрувати в умовах потенційних перебоїв з постачанням нафти, зокрема з Ірану.

Китай накопичив рекордні запаси нафти на тлі загрози перебоїв з Ірану

Китай має рекордні обсяги сирої нафти, що створює буфер безпеки на випадок перебоїв у постачанні з Близького Сходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними аналітичної компанії Kayrros, загальні запаси сирої нафти на суші в Китаї досягли рекордного рівня – 1 млрд 18 млн барелів. Частину цих обсягів забезпечили нові резервуари та нафтопереробні потужності у провінції Шаньдун. За словами співзасновника та головного аналітика Kayrros Антуана Халффа, саме Шаньдун забезпечує 355 мільйонів барелів – це рекордний показник для цього регіону.

Такі запаси, а також зниження попиту і низька маржа переробки, дають китайським нафтопереробним заводам простір для маневру в умовах потенційних перебоїв.

Згідно з Mysteel OilChem, рівень переробки на незалежних підприємствах – так званих "чайниках" – наразі становить близько 45%, що є найнижчим за останні три місяці.

Маючи високий запас запасів, китайські "чайники" не поспішатимуть шукати альтернативні джерела іранській сирій нафті, якщо постачання буде перервано. Зрештою, якщо китайські "чайники" назавжди втратять іранську сиру нафту, ми не думаємо, що вони замінять усі іранські барелі на марки, прив’язані до еталонних показників, оскільки деякі з них будуть змушені скоротити обсяги поставок

- сказав аналітик Energy Aspects Ltd Цзянань Сун.

Додатково

Минулого тижня ціни на нафту коливалися через напад ізраїльських сил на Іран у межах зусиль зі згортання ядерної програми.

США наразі зважують, чи приєднуватися до військової операції https://unn.ua/news/tramp-pokladaietsia-na-vuzke-kolo-radnykiv-pid-chas-obdumuvannia-udariv-po-iranu-zmi. Це посилило побоювання щодо можливих атак на інфраструктуру транспортування нафти, танкери чи стратегічні пункти пропуску, що може обмежити постачання з регіону Перської затоки.

Додатково

Китай залишається найбільшим імпортером сирої нафти у світі. Основна частина іранської нафти, що підпадає під санкції США, постачається саме до Китаю. Пекін висловлює стурбованість через ризик ескалації конфлікту, а міністр закордонних справ КНР Ван І закликав Іран та Ізраїль утриматися від подальшої ескалації.

За інформацією OilX, обсяги китайських запасів перевищують сезонні норми. У червні рівень резервів у Шаньдуні був приблизно на 10% вищий, ніж за той самий період 2024 року.

Трейдери повідомили, що знижки на іранську легку нафту з поставкою в липні залишаються на рівні 2–3 доларів за барель щодо Brent. Альтернативні марки, зокрема російська ESPO, поки що не користуються підвищеним попитом. Пропозиції з глибшими знижками з’являлися, однак угоди укладені не були. FGE у записці від 18 червня також повідомила про окремі випадки скасування угод з іранською нафтою.

МЕА: світові поставки нафти цього року перевищать попит попри конфлікт на Близькому Сході17.06.25, 16:05 • 2892 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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