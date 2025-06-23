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Китай і росія зближуються з Казахстаном, відсунувши на задній план Євросоюз - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Казахстан проводить багатовекторну політику, поглиблюючи зв'язки з Китаєм та росією, але зберігаючи партнерство з ЄС. Незважаючи на це, Європа програла ядерний контракт росії та Китаю, що може послабити її позиції в регіоні.

Китай і росія зближуються з Казахстаном, відсунувши на задній план Євросоюз - ЗМІ

Казахстан провадить багатовекторну політику, поглиблюючи зв'язки з Китаєм та росією, проте зберігаючи водночас своє стратегічне партнерство з Європейським Союзом. В основі цього балансування лежить безпомилковий меседж: у світі, що характеризується фрагментацією та конкуренцією, Астана відкрита для бізнесу, але на своїх власних умовах, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Виступаючи на другому саміті Центральна Азія-Китай, що відбувся в Астані 17 червня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв говорив про новий імпульс для інтенсивної та взаємовигідної співпраці з Китаєм.

Він сказав, що відносини між Центральною Азією та Китаєм зараз досягли рівня "вічного, адаптивного та всебічного" стратегічного партнерства.

За останні п'ять років обсяг внутрішньорегіональної торгівлі перевищив 10 мільярдів доларів, що становить майже 40% зовнішньої торгівлі Центральної Азії. Це сприяло рекордній сумі в 95 мільярдів доларів, причому лише Казахстан відповідав за цю цифру за 44 мільярди доларів.

На саміті країни Центральної Азії та Китай підписали понад 35 угод на суму понад 17 мільярдів доларів, а також Договір про вічне добросусідство, дружбу та співробітництво – документ, який окреслює нові напрямки двосторонньої взаємодії.

Нова модель розвитку

У редакційній статті китайських державних ЗМІ про саміт поглиблення партнерства між Китаєм та країнами Центральної Азії було описано як життєво важливу стабілізуючу силу у світі, що дедалі більше розширюється.

Ці відносини, що ґрунтуються на історичних зв'язках Шовкового шляху та зміцнюються 30 роками дипломатичної співпраці, представлені як нова модель міжнародних відносин, що базується на взаємній повазі, стратегічній довірі та спільному розвитку.

Китай та Центральна Азія зображені як поборники багатосторонності, суверенітету та діалогу, а це партнерство пропонує практичну, інклюзивну модель сталого глобального розвитку, особливо узгоджену з прагненнями країн Глобального Півдня.

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Міцне партнерство Китаю і Казахстану

На окремій зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном у президентській резиденції Акорда перед самітом Токаєв назвав Китай "близьким другом та надійним партнером" Казахстану. Візит, що примітно, збігся з 72-м днем народження Сі.

І Сі Цзіньпін, і Токаєв наголосили на стійкості двосторонніх відносин, описуючи їх як "природну потребу в процвітанні наших країн", незважаючи на глобальну геополітичну турбулентність.

Наразі в Казахстані працює близько п’ять тисяч компаній, що фінансуються Китаєм, а Токаєв наголосив на започаткуванні спільних проектів у таких сферах, як сільське господарство, логістика, ядерна енергетика та культура.

Послаблення позицій Європи

Візит Сі до Астани та саміт відбулися у стратегічно важливий для Казахстану час. Нещодавно країна оголосила про переможні тендери на свої перші атомні електростанції: російського "росатома" та Китайської національної ядерної корпорації (CNNC).

Французька EDF – єдина європейська компанія, що потрапила до короткого списку – зрештою не змогла отримати контракт, незважаючи на спільні дипломатичні зусилля, включаючи державний візит Токаєва до Парижа та особистий візит головного виконавчого директора EDF до Казахстану.

Напередодні прийняття рішення казахстанські чиновники заявили, що розраховують на росію в ядерному проекті. Хоча занепокоєння щодо участі москви зберігаються, Казахстан заявив, що збереже повне право власності та контроль над роботою станції.

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Довгострокова співпраця

Незважаючи на невдачі Європи на ядерному фронті, ЄС та Казахстан підтвердили своє стратегічне партнерство під час 22-го засідання Комітету співробітництва в політичній конфігурації.

Спираючись на результати саміту ЄС-Центральна Азія, що відбувся в Самарканді у квітні, обговорення були зосереджені на торгівлі, інвестиціях, транспортному сполученні, енергетиці, кліматі, верховенстві права та лібералізації візового режиму.

За словами учасників, дискусія заклала основу для сталої, довгострокової співпраці. Європейські чиновники охарактеризували партнерство з Казахстаном як міцне та зріле.

Позиція Європи

Хоча Казахстан проводить багатовекторну зовнішню політику, пропонуючи простір для різноманітних партнерств, невдача Європи у забезпеченні ядерного контракту може залишити гіркий осад.

Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером та іноземним інвестором Казахстану загалом, але Китай та росія мають перевагу з точки зору прямої міждержавної взаємодії. Нові ядерні контракти можуть ще більше закріпити їхнє стратегічне становище в країні.

Це знову змушує ЄС намагатися заявити про свою актуальність у Казахстані та ширшому Центральноазіатському регіоні. Італія, з її індивідуальним та прагматичним підходом до зв'язків з Астаною та іншими регіональними столицями, може служити моделлю для майбутньої взаємодії ЄС.

Казахстан розглядає своє зростаюче партнерство з ЄС як наріжний камінь глобальної стратегії, спрямованої на підвищення економічної стійкості та гнучкості. Цей меседж був підтверджений на Міжнародному форумі в Астані (AIF) 2025 року, який став своєчасною можливістю для держав-членів ЄС поглибити свою взаємодію.

Якщо ЄС хоче уникнути подальшої втрати позицій – або ще одного важливого контракту – він повинен діяти швидко та переглянути свою ціннісну пропозицію в регіоні.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Європейський Союз
Париж
Італія
Центральна Азія
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Казахстан
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