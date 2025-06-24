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росія переконує НАТО не збільшувати оборонні витрати, спекулюючи на "українському питанні" - ISW

Київ • УНН

 • 856 перегляди

росія використовує ескалаційну риторику, щоб переконати країни НАТО не збільшувати витрати на оборону. путін та його поплічники заявляють про "глобальну мілітаризацію" з боку НАТО та погрожують "превентивними заходами" у відповідь.

росія переконує НАТО не збільшувати оборонні витрати, спекулюючи на "українському питанні" - ISW

росія використовує ескалаційну риторику щодо військової допомоги Заходу Україні і намагається використати погрози, щоб переконати країни-члени НАТО не підтримувати збільшення витрат на оборону. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що напередодні російський диктатор володимир путін зустрівся з випускниками російських військових академій і визнав, що на майбутньому саміті 24 і 25 червня країни-члени НАТО, ймовірно, оголосять про значне збільшення витрат на оборону та зусилля щодо збільшення військового потенціалу НАТО.

путін заявив, що ця зустріч прояснить, що НАТО, а не росія, є стороною, яка провокує "глобальну мілітаризацію". путін заявив, що росія продовжить вживати заходів для зміцнення безпеки рф та розвитку збройних сил рф для забезпечення суверенітету росії

- зазначається у статті.

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У свою чергу заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко днями напередодні майбутнього саміту НАТО заявив, що Європейський Союз прискорює свою мілітаризацію і що росія вживатиме всіх необхідних заходів і контрзаходів, "включаючи превентивні", для забезпечення безпеки росії.

грушко повторив, що росія вважає можливість вступу України в НАТО "прямою загрозою" безпеці Росії, і заявив, що росія шукає "залізних" гарантій неприєднання України до НАТО, що, за словами грушка, включає скасування Бухарестської декларації саміту 2008 року, в якій вітався намір України та Грузії приєднатися до НАТО

- зазначають в ISW.

Там також вважають, що російські "військові реформи" вздовж кордону з НАТО демонструють довгострокову підготовку росії до можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

"Ці військові реформи відбулися після того, як офіційні особи Кремля неодноразово погрожували країнам НАТО, включаючи країни Балтії та Фінляндію", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про зростання занепокоєння щодо ймовірного нападу росії на країни Альянсу в найближчі 3–7 років.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Інститут вивчення війни
НАТО
Європейський Союз
Україна
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