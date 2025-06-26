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Вашингтон пост

Трамп пообіцяв, що росія не нападе на країни НАТО, поки він президент

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Під час саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що Росія ніколи не нападе на Альянс, поки він є президентом. Лідери НАТО відзначили зусилля Трампа щодо збільшення оборонних витрат.

Трамп пообіцяв, що росія не нападе на країни НАТО, поки він президент

Під час основної сесії саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на трьох європейських чиновників, знайомих з обговореннями, пише УНН.

Деталі

Під час основної сесії Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент, за словами трьох європейських чиновників, знайомих з обговореннями

- пише видання.

Інші лідери зі свого боку похвалили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що "буде видно", чи надаватимуть США кошти на оборону України цього року. Він також зазначив, що путін повинен припинити війну, оскільки "люди гинуть у великій кількості".

Трамп заявив, що володимир путін прагне вийти з війни та звертався з пропозицією допомогти врегулювати війну в Ірані. Натомість Трамп запропонував йому врегулювати відносини з росією.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Вашингтон пост
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
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