Під час основної сесії саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на трьох європейських чиновників, знайомих з обговореннями, пише УНН.

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Під час основної сесії Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент, за словами трьох європейських чиновників, знайомих з обговореннями - пише видання.

Інші лідери зі свого боку похвалили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що "буде видно", чи надаватимуть США кошти на оборону України цього року. Він також зазначив, що путін повинен припинити війну, оскільки "люди гинуть у великій кількості".

Трамп заявив, що володимир путін прагне вийти з війни та звертався з пропозицією допомогти врегулювати війну в Ірані. Натомість Трамп запропонував йому врегулювати відносини з росією.