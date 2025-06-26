Во время основной сессии саммита Североатлантического Альянса в Гааге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с обсуждениями, пишет УНН.

Детали

Во время основной сессии Трамп начал с позитивных слов о расходах на оборону и пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент, по словам трех европейских чиновников, знакомых с обсуждениями - пишет издание.

Другие лидеры со своей стороны похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что "будет видно", будут ли США предоставлять средства на оборону Украины в этом году. Он также отметил, что путин должен прекратить войну, поскольку "люди гибнут в большом количестве".

Трамп заявил, что владимир путин стремится выйти из войны и обращался с предложением помочь урегулировать войну в Иране. Вместо этого Трамп предложил ему урегулировать отношения с россией.