Трамп пообещал, что россия не нападет на страны НАТО, пока он президент
Киев • УНН
Во время саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не нападет на Альянс, пока он является президентом. Лидеры НАТО отметили усилия Трампа по увеличению оборонных расходов.
Во время основной сессии саммита Североатлантического Альянса в Гааге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с обсуждениями, пишет УНН.
Детали
Во время основной сессии Трамп начал с позитивных слов о расходах на оборону и пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент, по словам трех европейских чиновников, знакомых с обсуждениями
Другие лидеры со своей стороны похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.
Дополнение
Дональд Трамп заявил, что "будет видно", будут ли США предоставлять средства на оборону Украины в этом году. Он также отметил, что путин должен прекратить войну, поскольку "люди гибнут в большом количестве".
Трамп заявил, что владимир путин стремится выйти из войны и обращался с предложением помочь урегулировать войну в Иране. Вместо этого Трамп предложил ему урегулировать отношения с россией.