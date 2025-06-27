Кризис доверия: европейские страны наращивают оборону, но хотят избежать зависимости от США
Киев • УНН
Европейские страны НАТО увеличивают расходы на оборону, но отказываются от американского оружия. Это связано с опасениями относительно политики Трампа, который уже угрожал аннексировать территорию европейской страны.
Увеличение поставок американского оружия расценивается сейчас сложнее, поскольку страны Европы осторожно относятся к более тесным объятиям с США. В то же время страны НАТО больше ориентированы на полагательство в поставке оружия на европейские компании.
Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Для укрепления вооруженных сил на фоне актуальных угроз в мире, среди которых - агрессия РФ против Украины, - европейские союзники вынуждены также планировать виды вооружений, которые не производятся на континенте. На сегодняшний день союзникам в Европе приходится делать вывод, что в определенной категории вооружений можно лишь полагаться на США. Но для европейских стран, которые в эти дни одобрили наибольшее увеличение военных расходов за десятилетия, идея "Покупай американское" не выглядит привлекательной.
Если менять вышеупомянутую зависимость в определенных аспектах оружия от США, союзники могут оказаться под риском. Это логично объясняется, - на сегодняшний день президент Трамп "принял" ключевого оппонента – Россию, а еще поразил некоторых угрозами аннексировать территорию европейской страны.
Таким образом, связи становятся все более сложными, а электорат "осторожно относится к более тесным объятиям с США".
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Лидеры стран Альянса, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, настаивают на том, чтобы полагаться на европейские компании в предоставлении вооружений. ЕС ускоренно выделил 150 миллиардов евро именно для этой цели, как только избрали Трампа президентом США. Есть не только участники, представляющие старый континент, - есть также Канада, которая рассматривает возможность выхода из возглавляемой США программы производства истребителей F-35. Также Оттава видит перспективу в покупке шведских самолетов вместо самолетов США.
Мы больше не должны направлять три четверти наших капитальных затрат на оборону в Америку
А что в Дании после фактора Гренландии?
Bloomberg пишет, что группа американских законодателей этой весной отправилась в Копенгаген, чтобы поощрить датских чиновников покупать больше американского оружия. Впрочем, получили четкий ответ:
Нам нравится ваше оружие, но публичные угрозы Трампа захватить Гренландию, датскую территорию, делают его покупку политически сложной
Некоторые датские политики пошли дальше.
Покупка американского оружия - это риск для безопасности, на который мы не можем пойти
Война России против Украины, обмен разведывательными данными и внезапная остановка
Весной 2025 года США сделали "шаг назад" в обмене разведданными с Украиной. Тогда, во время общения с журналистами, это решение подтвердил ныне уже экс-советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц.
Тогда чиновник заявлял, что США "ставят на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений".
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Внезапное решение администрации Трампа ненадолго приостановить обмен данными с Украиной в начале 2025 года встревожило союзников. Оказывается, что США могут "навредить" во время кризиса. Опасения стали настолько сильными, что Пентагон был вынужден публично заверить, что истребитель F-35 не имеет "аварийного выключателя".
Роста зависимости не избежать?
Bloomberg пишет, как бы ни взвешивали европейцы свои следующие действия, США все еще имеют значительное преимущество в ключевых отраслях. Среди них: ракеты и высокотехнологичное оружие. И в целом поиск альтернатив для европейских стран сейчас сложен.
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Запланированное наращивание - стоимостью до 14 триллионов евро (16 триллионов долларов) в течение следующего десятилетия с учетом соответствующей инфраструктуры значительно превышает нынешние возможности фрагментированного европейского оборонного сектора.
Об этом свидетельствует вывод The Carlyle Group — американской корпорации, специализирующейся на частных инвестициях.
Лидерство США в ключевых отраслях, особенно в ракетах и другом высокотехнологичном оружии, означает, что часто нет реальной альтернативы покупке американского оружия.
Но в странах Европы не оставляют эту тему нерешенной, делаются шаги навстречу изменениям.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, правительство которого планирует почти удвоить расходы на основные оборонные товары в этом году, заявил, что европейская промышленность нуждается в капитальном ремонте, чтобы удовлетворить спрос.
У нас слишком много систем в Европе, у нас слишком много единиц, и то, что мы производим, часто слишком сложное, а значит, слишком дорогое
Возможно, идея, когда европейцы будут покупать только европейские военные средства, нереалистична в ближайшем будущем. Так считает Джулианна Смит, бывший посол США в НАТО. Но подходит ли определение "абсолютно нет" для более долгосрочной перспективы, с учетом того, что в Европе, похоже, поняли, что не оставят эту тему.
Напомним
На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону, обязавшись ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные потребности до 2035 года. Декларация подтверждает приверженность поддержке Украины.
Президент США Дональд Трамп, используя ультиматумы, заставляет союзников по НАТО тратить больше на содержание Альянса и оборону региона.
Трамп неоднократно требовал, чтобы члены НАТО начали тратить гораздо больше денег на оборону. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте не имеет никаких сомнений - это сделано для сдерживания "до зубов" милитаризированной России, которая уже воюет на границах НАТО - в Украине.
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