Декларацію НАТО ухвалено під час саміту в Гаазі: збільшення оборонних витрат, підтримка України
Київ • УНН
На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону, зобов'язавшись щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби до 2035 року. Декларація підтверджує відданість підтримці України.
На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону. У фінальній декларації підтверджується "непохитна відданість колективній обороні" та захисту свободи і демократії. Передає УНН із посиланням на сайт North Atlantic Treaty Organization.
Деталі
Об'єднавшись перед обличчям глибоких загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку становить росія для євроатлантичної безпеки, і постійної загрози тероризму, члени Альянсу зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби, - ідеться у тексті деларації.
Ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, захищати Альянс та захищати нашу свободу та демократію.
Вказується про підтримку витрат, які пов'язані з обороною і безпекою, до 2035 року - для "забезпечення наших індивідуальних і колективних зобов'язань, відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".
Також у декларації зазначено, що інвестиції забезпечать все те, що необхідно для оборони - сили, засоби, ресурси та інше.
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Ідеться про фінансування різних активів відповідно до трьох основних завдань Альянсу. Це:
- стримування і оборони;
- запобігання кризам, врегулювання криз;
- безпека на основі співробітництва.
Колючові цілі інвестицій, на що також погоджуються союзники
Зобов’язання у розмірі 5% складатиме дві основні категорії інвестицій у оборону.
- союзники виділятимуть щонайменше 3,5% ВВП щорічно на основі узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року;
- союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети.
- союзники щорічно виділятимуть до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критично важливої інфраструктури, захист наших мереж, забезпечення нашої цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення нашої оборонно-промислової бази.
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Обіцяють підтримати Україну
Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників.
Також важливий пункт:
Підтверджується спільне зобов'язання "швидко розширювати трансатлантичне співробітництво в оборонно-промисловій сфері та використовувати новітні технології..." - для просування колективної безпеки.
Ми працюватимемо над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо наші партнерства для сприяння співробітництву в оборонно-промисловій сфері.
Нагадаємо
УНН передавав, що у взаємовідносинах між НАТО та Україною є сподівання про "новий рівень інвестицій у збройову промисловість", який забезпечать західні партнери.
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