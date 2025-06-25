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Декларацію НАТО ухвалено під час саміту в Гаазі: збільшення оборонних витрат, підтримка України

Київ • УНН

 • 958 перегляди

На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону, зобов'язавшись щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби до 2035 року. Декларація підтверджує відданість підтримці України.

Декларацію НАТО ухвалено під час саміту в Гаазі: збільшення оборонних витрат, підтримка України

На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону. У фінальній декларації підтверджується "непохитна відданість колективній обороні" та захисту свободи і демократії. Передає УНН із посиланням на сайт North Atlantic Treaty Organization.

Деталі

Об'єднавшись перед обличчям глибоких загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку становить росія для євроатлантичної безпеки, і постійної загрози тероризму, члени Альянсу зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби, - ідеться у тексті деларації.

Ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, захищати Альянс та захищати нашу свободу та демократію.

- наголошується у тексті. 

Вказується про підтримку витрат, які пов'язані з обороною і безпекою, до 2035 року - для "забезпечення наших індивідуальних і колективних зобов'язань, відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".

Також у декларації зазначено, що інвестиції забезпечать все те, що необхідно для оборони - сили, засоби, ресурси та інше.  

Союзники збільшують видатки на оборону, аби США "не несли весь тягар" на собі - Рютте25.06.25, 14:02 • 1506 переглядiв

Ідеться про фінансування різних активів відповідно до трьох основних завдань Альянсу. Це:

  • стримування і оборони;
    • запобігання кризам, врегулювання криз;
      • безпека на основі співробітництва.

        Колючові цілі інвестицій, на що також погоджуються союзники

        Зобов’язання у розмірі 5% складатиме дві основні категорії інвестицій у оборону.

        - інформує портал North Atlantic Treaty Organization. 
        • союзники виділятимуть щонайменше 3,5% ВВП щорічно на основі узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року;
          • союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети.
            • союзники щорічно виділятимуть до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критично важливої ​​інфраструктури, захист наших мереж, забезпечення нашої цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення нашої оборонно-промислової бази.

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              Траєкторію та баланс витрат за цим планом буде переглянуто у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників можливостей.

              Обіцяють підтримати Україну

              Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників.

              - ідеться у тексті. 

              Також важливий пункт:

              Підтверджується спільне зобов'язання "швидко розширювати трансатлантичне співробітництво в оборонно-промисловій сфері та використовувати новітні технології..." - для просування колективної безпеки.

              Ми працюватимемо над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо наші партнерства для сприяння співробітництву в оборонно-промисловій сфері.

              - ідеться у тексті. 

              Нагадаємо

              УНН передавав, що у взаємовідносинах між НАТО та Україною є сподівання про "новий рівень інвестицій у збройову промисловість", який забезпечать західні партнери. 

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              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

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