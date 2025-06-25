Декларацію НАТО ухвалено під час саміту в Гаазі: збільшення оборонних витрат, підтримка України

На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону. У фінальній декларації підтверджується "непохитна відданість колективній обороні" та захисту свободи і демократії. Передає УНН із посиланням на сайт North Atlantic Treaty Organization.

Деталі

Об'єднавшись перед обличчям глибоких загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку становить росія для євроатлантичної безпеки, і постійної загрози тероризму, члени Альянсу зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби, - ідеться у тексті деларації.

Ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, захищати Альянс та захищати нашу свободу та демократію. - наголошується у тексті.

Вказується про підтримку витрат, які пов'язані з обороною і безпекою, до 2035 року - для "забезпечення наших індивідуальних і колективних зобов'язань, відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".

Також у декларації зазначено, що інвестиції забезпечать все те, що необхідно для оборони - сили, засоби, ресурси та інше.

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Ідеться про фінансування різних активів відповідно до трьох основних завдань Альянсу. Це:

стримування і оборони;

запобігання кризам, врегулювання криз;

безпека на основі співробітництва.

Колючові цілі інвестицій, на що також погоджуються союзники

Зобов’язання у розмірі 5% складатиме дві основні категорії інвестицій у оборону. - інформує портал North Atlantic Treaty Organization.

союзники виділятимуть щонайменше 3,5% ВВП щорічно на основі узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року;

союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети.

союзники щорічно виділятимуть до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критично важливої ​​інфраструктури, захист наших мереж, забезпечення нашої цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення нашої оборонно-промислової бази.

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Траєкторію та баланс витрат за цим планом буде переглянуто у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників можливостей.

Обіцяють підтримати Україну

Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників. - ідеться у тексті.

Також важливий пункт:

Підтверджується спільне зобов'язання "швидко розширювати трансатлантичне співробітництво в оборонно-промисловій сфері та використовувати новітні технології..." - для просування колективної безпеки.

Ми працюватимемо над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо наші партнерства для сприяння співробітництву в оборонно-промисловій сфері. - ідеться у тексті.

Нагадаємо

УНН передавав, що у взаємовідносинах між НАТО та Україною є сподівання про "новий рівень інвестицій у збройову промисловість", який забезпечать західні партнери.

Під час саміту НАТО Марк Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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