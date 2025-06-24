"Дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні": Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Нідерландів за допомогу, що рятує життя в Україні, включаючи системи ППО та інвестиції в оборону. Він також скоординував кроки з Генсеком НАТО Марком Рютте щодо саміту НАТО та посилення ППО.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Він подякував їм за кожне рішення, яке допомогло рятувати життя в Україні, пише УНН.
Деталі
Я дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні. Системи ППО, якими ви нам допомогли, інвестиції в нашу оборону та ваша підтримка на рівні Європейського Союзу, пакети безпеки допомогли нам тримати лінію фронту. Всі ці внески – це внесок в мир
Доповнення
Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Гаазі. Вони скоординували кроки в рамках саміту НАТО, обговорили посилення ППО та підтримку оборонного виробництва України.
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