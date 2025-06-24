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"Дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні": Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Нідерландів за допомогу, що рятує життя в Україні, включаючи системи ППО та інвестиції в оборону. Він також скоординував кроки з Генсеком НАТО Марком Рютте щодо саміту НАТО та посилення ППО.

"Дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні": Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Він подякував їм за кожне рішення, яке допомогло рятувати життя в Україні, пише УНН.

Деталі

Я дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні. Системи ППО, якими ви нам допомогли, інвестиції в нашу оборону та ваша підтримка на рівні Європейського Союзу, пакети безпеки допомогли нам тримати лінію фронту. Всі ці внески – це внесок в мир

- заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Гаазі. Вони скоординували кроки в рамках саміту НАТО, обговорили посилення ППО та підтримку оборонного виробництва України.

Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється

- сказав Володимир Зеленський.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути

- сказав Трамп.  

Зникнуть назавжди: Трамп припиняє фінансування пошуку викрадених рф українських дітей - Telegraph24.06.25, 18:12 • 1058 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Європейський Союз
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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