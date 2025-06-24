"Дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні": Зеленський звернувся до парламенту Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Він подякував їм за кожне рішення, яке допомогло рятувати життя в Україні, пише УНН.

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Я дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні. Системи ППО, якими ви нам допомогли, інвестиції в нашу оборону та ваша підтримка на рівні Європейського Союзу, пакети безпеки допомогли нам тримати лінію фронту. Всі ці внески – це внесок в мир - заявив Зеленський.

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Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Гаазі. Вони скоординували кроки в рамках саміту НАТО, обговорили посилення ППО та підтримку оборонного виробництва України.

Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється - сказав Володимир Зеленський.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути - сказав Трамп.

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