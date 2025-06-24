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Нью-Йорк Таймс

"Спасибо вам за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине": Зеленский обратился к парламенту Нидерландов

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Нидерландов за помощь, спасающую жизни в Украине, включая системы ПВО и инвестиции в оборону. Он также скоординировал шаги с Генсеком НАТО Марком Рютте относительно саммита НАТО и усиления ПВО.

"Спасибо вам за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине": Зеленский обратился к парламенту Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Сената и Палаты представителей парламента Нидерландов. Он поблагодарил их за каждое решение, которое помогло спасать жизни в Украине, пишет УНН.

Детали

Я благодарю вас за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине. Системы ПВО, которыми вы нам помогли, инвестиции в нашу оборону и ваша поддержка на уровне Европейского Союза, пакеты безопасности помогли нам держать линию фронта. Все эти вклады – это вклад в мир

- заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге. Они скоординировали шаги в рамках саммита НАТО, обсудили усиление ПВО и поддержку оборонного производства Украины.

Решения Вашингтонского саммита прошлого года были очень важными, и важно, что этот курс не меняется

- сказал Владимир Зеленский.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник на борту Air Force One заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, где президент США ожидается позже в тот же день.

Я скажу: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он никогда не должен был там быть

- сказал Трамп.  

Исчезнут навсегда: Трамп прекращает финансирование поиска похищенных рф украинских детей - Telegraph24.06.25, 18:12 • 898 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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