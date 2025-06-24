"Спасибо вам за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине": Зеленский обратился к парламенту Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Сената и Палаты представителей парламента Нидерландов. Он поблагодарил их за каждое решение, которое помогло спасать жизни в Украине, пишет УНН.

Детали

Я благодарю вас за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине. Системы ПВО, которыми вы нам помогли, инвестиции в нашу оборону и ваша поддержка на уровне Европейского Союза, пакеты безопасности помогли нам держать линию фронта. Все эти вклады – это вклад в мир - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге. Они скоординировали шаги в рамках саммита НАТО, обсудили усиление ПВО и поддержку оборонного производства Украины.

Решения Вашингтонского саммита прошлого года были очень важными, и важно, что этот курс не меняется - сказал Владимир Зеленский.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник на борту Air Force One заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, где президент США ожидается позже в тот же день.

Я скажу: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он никогда не должен был там быть - сказал Трамп.

Исчезнут навсегда: Трамп прекращает финансирование поиска похищенных рф украинских детей - Telegraph