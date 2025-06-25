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"Татку іноді доводиться лаятися": генсек НАТО виправдав Трампа, який вилався через конфлікт Ізраїля та Ірану

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Під час саміту НАТО Марк Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

"Татку іноді доводиться лаятися": генсек НАТО виправдав Трампа, який вилався через конфлікт Ізраїля та Ірану

Під час саміту НАТО в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прокоментував емоційну заяву американського лідера Дональда Трампа, який використовував нецензурну лексику, говорячи про конфлікт Ізраїля та Ірану. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Під час одного з брифінгів для преси Генсек НАТО Марк Рютте та Трамп обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з "двома дітьми на шкільному подвір’ї".

"Вони б'ються, як у пеклі. Ви не можете їх зупинити. Нехай б'ються близько двох-трьох хвилин. Тоді їх легше зупинити", – сказав він.

Пояснюючи використання Трампом лайки напередодні у вівторок, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

"Ви повинні використовувати ненормативну лексику, час від часу ви повинні використовувати певне слово", - додав Трамп.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, встановленого у вівторок 24 червня.

Він додав, що "не задоволений Ізраїлем".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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