Трамп розкритикував Ізраїль та Іран за порушення перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, встановленого у вівторок 24 червня. Про це повідомляє AP, пише УНН.

"Вони порушили його, але порушив його і Ізраїль", – сказав Трамп. Він додав: "Я не задоволений Ізраїлем".

Трамп зробив ці коментарі журналістам у Білому домі перед від'їздом на саміт НАТО в Гаазі. Він висловив розчарування щодо продовження атак.

Доповнення

24 червня Ізраїль офіційно повідомив, що погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню з Іраном. Іранське державне телебачення також повідомило про початок припинення вогню.

Згодом Армія оборони Ізраїлю зафіксувала ракетну атаку з боку Ірану після підтвердження припинення вогню. Сирени пролунали на півночі Ізраїлю, ВПС працювали над перехопленням ракет.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив ЦАХАЛ рішуче відповісти на порушення Іраном припинення вогню. Дві балістичні ракети, випущені з Ірану по Ізраїлю після оголошення перемир'я, були перехоплені.