ЦАХАЛ наказали "рішуче відповісти" після порушення припинення вогню Іраном
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив ЦАХАЛ рішуче відповісти на порушення Іраном припинення вогню. Дві балістичні ракети, випущені з Ірану по Ізраїлю після оголошення перемир'я, були перехоплені.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю "рішуче відповісти" після того, як Іран порушив режим припинення вогню ракетним ударом, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Кац заявив, що доручив ЦАХАЛ "рішуче відповісти на порушення Іраном припинення вогню інтенсивними ударами по цілях режиму в самому центрі Тегерана".
Як пише видання, дві балістичні ракети були випущені з Ірану по Ізраїлю після того, як припинення вогню мало набути чинності. Обидві були перехоплені, зазначає видання.
Ізраїлю заявив про ракетну атаку з Ірану невдовзі після підтвердження припинення вогню: ЗМІ уже пишуть про порушення перемир'я24.06.25, 10:58 • 974 перегляди