ЦАХАЛ наказали "рішуче відповісти" після порушення припинення вогню Іраном

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю "рішуче відповісти" після того, як Іран порушив режим припинення вогню ракетним ударом, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

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Кац заявив, що доручив ЦАХАЛ "рішуче відповісти на порушення Іраном припинення вогню інтенсивними ударами по цілях режиму в самому центрі Тегерана".

Як пише видання, дві балістичні ракети були випущені з Ірану по Ізраїлю після того, як припинення вогню мало набути чинності. Обидві були перехоплені, зазначає видання.

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