Ізраїлю заявив про ракетну атаку з Ірану невдовзі після підтвердження припинення вогню: ЗМІ уже пишуть про порушення перемир'я

В Армії оборони Ізраїлю заявили про ракетну атаку з боку Ірану, невдовзі після того, як Ізраїль підтвердив припинення вогню, пише УНН.

Деталі

У ЦАХАЛ повідомили, що нещодавно Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. На півночі Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку Держави Ізраїль.

ВПС Ізраїлю, за даними ЦАХАЛ працювали "над перехопленням та завданням ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу".

Мирним жителям у районах, де лунали сирени, було наказано залишатися в укриттях.

Згодом у ЦАХАЛ заявили, що після оцінки ситуації командування тилу опублікувало інформацію про те, що дозволено залишати укриття на півночі Ізраїлю.

The Times of Israel вказало, що "Іран порушив припинення вогню атакою балістичних ракет". Видання пише, що принаймні одна балістична ракета була запущена з Ірану по Ізраїлю. Ракету, імовірно, перехопили.

Доповнення

24 червня Ізраїль офіційно повідомив, що погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню з Іраном. Іранське державне телебачення також повідомило про початок припинення вогню.

Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном