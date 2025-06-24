Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню з Іраном, іранське телебачення підтвердило його початок

Ізраїль офіційно повідомив, що погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню з Іраном. Іранське державне телебачення також повідомило про початок припинення вогню, поінформувало AP, пише УНН.

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"У світлі досягнення цілей операції та в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента щодо двостороннього припинення вогню. Ізраїль відповість силою на будь-яке порушення режиму припинення вогню", - ідеться у заяві на сайті ізраїльського уряду.

Іранське державне телебачення повідомило, що припинення вогню почалося о 7:30 ранку за місцевим часом у його війні з Ізраїлем, повідомляє AP.

Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном