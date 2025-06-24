Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном, иранское телевидение подтвердило его начало

Израиль официально сообщил, что согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном. Иранское государственное телевидение также сообщило о начале прекращения огня, проинформировало AP, пишет УНН.

Детали

"В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль ответит силой на любое нарушение режима прекращения огня", - говорится в заявлении на сайте израильского правительства.

Иранское государственное телевидение сообщило, что прекращение огня началось в 7:30 утра по местному времени в его войне с Израилем, сообщает AP.

Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном