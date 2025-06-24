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Израиль заявил о ракетной атаке из Ирана вскоре после подтверждения прекращения огня: СМИ уже пишут о нарушении перемирия

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Армия обороны Израиля зафиксировала ракетную атаку со стороны Ирана после подтверждения прекращения огня. Сирены прозвучали на севере Израиля, ВВС работали над перехватом ракет.

Израиль заявил о ракетной атаке из Ирана вскоре после подтверждения прекращения огня: СМИ уже пишут о нарушении перемирия

В Армии обороны Израиля заявили о ракетной атаке со стороны Ирана, вскоре после того, как Израиль подтвердил прекращение огня, пишет УНН.

Детали

В ЦАХАЛ сообщили, что недавно Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. На севере Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль.

ВВС Израиля, по данным ЦАХАЛ, работали "над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу".

Мирным жителям в районах, где звучали сирены, было приказано оставаться в укрытиях.

Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что после оценки ситуации командование тыла опубликовало информацию о том, что разрешено покидать укрытия на севере Израиля. 

The Times of Israel указало, что "Иран нарушил прекращение огня атакой баллистических ракет". Издание пишет, что по крайней мере одна баллистическая ракета была запущена из Ирана по Израилю. Ракету, вероятно, перехватили.

Дополнение

24 июня Израиль официально сообщил, что согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном. Иранское государственное телевидение также сообщило о начале прекращения огня.

Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном24.06.25, 08:38 • 50329 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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