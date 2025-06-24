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Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, совершив атаки после установленного срока. Президент США выразил свое разочарование действиями обеих сторон.

Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного во вторник 24 июня. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

"Они нарушили его, но нарушил его и Израиль", – сказал Трамп. Он добавил: "Я не доволен Израилем".

Трамп сделал эти комментарии журналистам в Белом доме перед отъездом на саммит НАТО в Гааге. Он выразил разочарование по поводу продолжения атак.

Дополнение

24 июня Израиль официально сообщил, что согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном. Иранское государственное телевидение также сообщило о начале прекращения огня.

Впоследствии Армия обороны Израиля зафиксировала ракетную атаку со стороны Ирана после подтверждения прекращения огня. Сирены прозвучали на севере Израиля, ВВС работали над перехватом ракет.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ решительно ответить на нарушение Ираном прекращения огня. Две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана по Израилю после объявления перемирия, были перехвачены.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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