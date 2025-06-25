"Папе иногда приходится ругаться": генсек НАТО оправдал Трампа, который выругался из-за конфликта Израиля и Ирана

Во время саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал эмоциональное заявление американского лидера Дональда Трампа, который использовал нецензурную лексику, говоря о конфликте Израиля и Ирана. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Во время одного из брифингов для прессы Генсек НАТО Марк Рютте и Трамп обсудили конфликт между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с "двумя детьми на школьном дворе".

"Они дерутся, как в аду. Вы не можете их остановить. Пусть дерутся около двух-трех минут. Тогда их легче остановить", – сказал он.

Объясняя использование Трампом ругательств накануне во вторник, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

"Вы должны использовать ненормативную лексику, время от времени вы должны использовать определенное слово", - добавил Трамп.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного во вторник 24 июня.

Он добавил, что "не доволен Израилем".