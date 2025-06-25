Союзники збільшують видатки на оборону, аби США "не несли весь тягар" на собі - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники збільшують видатки на оборону, щоб США не несли весь тягар на собі. Це зміцнить безпеку й економіку країн НАТО, які продовжать підтримку України.
Лідерству президента США Дональда Трампа вже збільшило витрати на оборону на понад 1 трильйон доларів з 2016 року. Нараз союзники прагнуть до "вирівнювання витрат і збільшують видатки на оборону. Розширення оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантики має зміцнити безпеку та економіку країн НАТО, який продовжить підтримку України.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті у середу, пише УНН.
Занадто довго один союзник, Сполучені Штати, ніс занадто великий тягар цього зобов'язання, і це змінюється сьогодні. Президенте Трамп… Ваше лідерство вже призвело до 1 трильйон доларів додаткових витрат з 2016 року. І сьогоднішні рішення принесуть ще трильйони для наших спільних заходів, щоб зробити нас сильнішими, вирівнявши витрати між Америкою та союзниками Америки
Крім того, союзники планують розширити виробництво оборонної продукції, аби забезпечити збройні сили всім необхідним. Це, за словами Рютте, означає масштабне зростання оборонно-промислової бази на обох берегах Атлантики.
Це добре для нашої безпеки. Це добре для нашої економіки та добре для наших робочих місць
Генсек також підтвердив, що НАТО продовжить підтримку України в умовах російської агресії.
Наші рішення включають продовження нашої підтримки України. Водночас ми прагнемо справедливого та міцного миру. Ми закликаємо росію припинити свою агресію проти України
Раніше УНН писав, що Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде важливою темою на цьогорічному саміті. Головними питаннями стануть подальша підтримка України та досягнення тривалого миру.