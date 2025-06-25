Союзники збільшують видатки на оборону, аби США "не несли весь тягар" на собі - Рютте

Лідерству президента США Дональда Трампа вже збільшило витрати на оборону на понад 1 трильйон доларів з 2016 року. Нараз союзники прагнуть до "вирівнювання витрат і збільшують видатки на оборону. Розширення оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантики має зміцнити безпеку та економіку країн НАТО, який продовжить підтримку України.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті у середу, пише УНН.

Занадто довго один союзник, Сполучені Штати, ніс занадто великий тягар цього зобов'язання, і це змінюється сьогодні. Президенте Трамп… Ваше лідерство вже призвело до 1 трильйон доларів додаткових витрат з 2016 року. І сьогоднішні рішення принесуть ще трильйони для наших спільних заходів, щоб зробити нас сильнішими, вирівнявши витрати між Америкою та союзниками Америки - наголосив Рютте.

Крім того, союзники планують розширити виробництво оборонної продукції, аби забезпечити збройні сили всім необхідним. Це, за словами Рютте, означає масштабне зростання оборонно-промислової бази на обох берегах Атлантики.

Це добре для нашої безпеки. Це добре для нашої економіки та добре для наших робочих місць – додав він.

Генсек також підтвердив, що НАТО продовжить підтримку України в умовах російської агресії.

Наші рішення включають продовження нашої підтримки України. Водночас ми прагнемо справедливого та міцного миру. Ми закликаємо росію припинити свою агресію проти України – підкреслив Рютте.

Раніше УНН писав, що Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде важливою темою на цьогорічному саміті. Головними питаннями стануть подальша підтримка України та досягнення тривалого миру.