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Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде важливою темою на цьогорічному саміті. Головними питаннями стануть подальша підтримка України та досягнення тривалого миру.

Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України

Україна буде важливою темою на саміті НАТО, де обговорюватиметься продовження підтримки та досягнення тривалого миру, повідомив журналістам Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прибувши на саміт у середу, пише УНН.

Сьогодні на саміті Україна буде важливою темою, обговорюватимуться питання забезпечення того, щоб Україна найближчими роками продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувати боротися, а також забезпечення того, щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру

- сказав Генсек НАТО.

Також планується обговорення питання нарощення військових витрат союзниками.

"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, дуже важливо, щоб ми витрачали більше", - сказав також Рютте.

"Тож це буде номером один у порядку денному сьогодні", - наголосив Генсек НАТО.

Очікується, що на саміті буде схвалено підвищення цільових витрат на оборону та безпеку до 5% ВВП у відповідь на вимогу президента США.

Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО24.06.25, 17:06 • 4088 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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