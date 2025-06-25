Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде важливою темою на цьогорічному саміті. Головними питаннями стануть подальша підтримка України та досягнення тривалого миру.
Україна буде важливою темою на саміті НАТО, де обговорюватиметься продовження підтримки та досягнення тривалого миру, повідомив журналістам Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прибувши на саміт у середу, пише УНН.
Сьогодні на саміті Україна буде важливою темою, обговорюватимуться питання забезпечення того, щоб Україна найближчими роками продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувати боротися, а також забезпечення того, щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру
Також планується обговорення питання нарощення військових витрат союзниками.
"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, дуже важливо, щоб ми витрачали більше", - сказав також Рютте.
"Тож це буде номером один у порядку денному сьогодні", - наголосив Генсек НАТО.
Очікується, що на саміті буде схвалено підвищення цільових витрат на оборону та безпеку до 5% ВВП у відповідь на вимогу президента США.
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