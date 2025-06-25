Союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США "не несли всю тяжесть" на себе - Рютте

Лидерство президента США Дональда Трампа уже увеличило расходы на оборону более чем на 1 триллион долларов с 2016 года. Сейчас союзники стремятся к "выравниванию расходов и увеличивают расходы на оборону. Расширение оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантики должно укрепить безопасность и экономику стран НАТО, который продолжит поддержку Украины.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в среду, пишет УНН.

Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этого обязательства, и это меняется сегодня. Президент Трамп… Ваше лидерство уже привело к 1 триллиону долларов дополнительных расходов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут еще триллионы для наших совместных мероприятий, чтобы сделать нас сильнее, выровняв расходы между Америкой и союзниками Америки