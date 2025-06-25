Союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США "не несли всю тяжесть" на себе - Рютте
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США не несли всю тяжесть на себе. Это укрепит безопасность и экономику стран НАТО, которые продолжат поддержку Украины.
Лидерство президента США Дональда Трампа уже увеличило расходы на оборону более чем на 1 триллион долларов с 2016 года. Сейчас союзники стремятся к "выравниванию расходов и увеличивают расходы на оборону. Расширение оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантики должно укрепить безопасность и экономику стран НАТО, который продолжит поддержку Украины.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в среду, пишет УНН.
Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этого обязательства, и это меняется сегодня. Президент Трамп… Ваше лидерство уже привело к 1 триллиону долларов дополнительных расходов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут еще триллионы для наших совместных мероприятий, чтобы сделать нас сильнее, выровняв расходы между Америкой и союзниками Америки
Кроме того, союзники планируют расширить производство оборонной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым. Это, по словам Рютте, означает масштабный рост оборонно-промышленной базы на обоих берегах Атлантики.
Это хорошо для нашей безопасности. Это хорошо для нашей экономики и хорошо для наших рабочих мест
Генсек также подтвердил, что НАТО продолжит поддержку Украины в условиях российской агрессии.
Наши решения включают продолжение нашей поддержки Украины. В то же время мы стремимся к справедливому и прочному миру. Мы призываем россию прекратить свою агрессию против Украины
Ранее УНН писал, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина будет важной темой на нынешнем саммите. Главными вопросами станут дальнейшая поддержка Украины и достижение длительного мира.