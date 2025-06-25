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Союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США "не несли всю тяжесть" на себе - Рютте

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США не несли всю тяжесть на себе. Это укрепит безопасность и экономику стран НАТО, которые продолжат поддержку Украины.

Союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США "не несли всю тяжесть" на себе - Рютте

Лидерство президента США Дональда Трампа уже увеличило расходы на оборону более чем на 1 триллион долларов с 2016 года. Сейчас союзники стремятся к "выравниванию расходов и увеличивают расходы на оборону. Расширение оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантики должно укрепить безопасность и экономику стран НАТО, который продолжит поддержку Украины.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в среду, пишет УНН.

Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этого обязательства, и это меняется сегодня. Президент Трамп… Ваше лидерство уже привело к 1 триллиону долларов дополнительных расходов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут еще триллионы для наших совместных мероприятий, чтобы сделать нас сильнее, выровняв расходы между Америкой и союзниками Америки

- подчеркнул Рютте.

Кроме того, союзники планируют расширить производство оборонной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым. Это, по словам Рютте, означает масштабный рост оборонно-промышленной базы на обоих берегах Атлантики.

Это хорошо для нашей безопасности. Это хорошо для нашей экономики и хорошо для наших рабочих мест

– добавил он.

Генсек также подтвердил, что НАТО продолжит поддержку Украины в условиях российской агрессии.

Наши решения включают продолжение нашей поддержки Украины. В то же время мы стремимся к справедливому и прочному миру. Мы призываем россию прекратить свою агрессию против Украины

– подчеркнул Рютте.

Ранее УНН писал, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина будет важной темой на нынешнем саммите. Главными вопросами станут дальнейшая поддержка Украины и достижение длительного мира.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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