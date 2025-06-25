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Майбутнє НАТО для України: "знак" солідарності залежить від інвестицій в зброю - Spiegel

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Перспективи вступу України до НАТО зменшуються, проте Альянс розглядає збільшення інвестицій у збройову промисловість. Поки що США не зобов'язуються надавати подальшу зброю, проте європейські країни фінансують виробництво українських бойових безпілотників.

Майбутнє НАТО для України: "знак" солідарності залежить від інвестицій в зброю - Spiegel

Перспективи вступу для України в НАТО хоча й не скасовується остаточно, але згадується значно менше ніж торік. Більше того, проект остаточного документа про те, що оборона України проти рф - опосередковано служить безпеці НАТО. Spiegel пише, що дипломати Альянсу станом на 2025 рік обговорюють більше "деградацію", ніж прорив для України. Хоча також є сподівання про новий рівень збройової промисловісті для країни, яка вже багато років чинить опір агресії рф, передає УНН.

Деталі

НАТО хоче ухвалити рішення про масштабне переозброєння в Гаазі. Приводом для цього є агресивна війна росії, але Україна на саміті згадується лише побіжно. Але це призводить до перекосів, пише Spiegel. Автори матеріалу пояснюють у чому річ.

Європейські дипломати НАТО вже кілька днів намагаються зам'яти деградацію України на саміті.

- ідеться у статті німецького видання. 

На останньому саміті НАТО Зеленський все ще був у центрі уваги. Втім на зустрічі у 2025 році це вже дещо по іншому. 

Новий документ саміту не скасовує перспективу вступу для України до НАТО, хоча це і було погоджено протягом останніх років. Однак на цьому більше не акцентують.

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Дійсно є те, що "на папері", але що у реальності?

На думку авторів Spiegel:

У реальній політиці тема вступу України до НАТО, ймовірно, не буде обговорюватися ще багато років після цього саміту. Принаймні, поки Дональд Трамп перебуватиме в Білому домі.

- пише видання.

Але, проект остаточного документа містить цікаву фразу.

У ній йдеться про те, що оборонна боротьба України проти російських загарбників також опосередковано служить безпеці НАТО

- підкреслює Spiegel. 

Міністр оборони України найбільш відкрито висловився про це в Гаазі.

"Для нас вступ до НАТО був би найкращою гарантією безпеки, але деякі країни більше не підтримують цю ідею", – сказав Рустем Умеров на дискусійному заході.

Він не згадав ім'я Трампа, додає автор матеріалу.

На що слід очікувати?

США налаштовані жорстко, але у НАТО найбільша за 10 років програма озброєння

Вашингтон досі не приєднався до європейської стратегії використання подальших, жорстких санкцій, щоб змусити москву до серйозних мирних переговорів з Києвом. Крім того, Обіцянка подальших поставок зброї була сформульована настільки м'яко, що не створює жодних зобов'язань для США. Рамштайн "вже не той" - США, які заснували цей формат на базі ВПС США в Рамштайні, невдовзі після початку повномасштабної війни рф проти України, наразі вийшли з групи - одразу після вступу на посаду Дональда Трампа. Відповідно, Трамп також не з'явився б у Гаазі.

Хоча глава України Володимир Зеленський намагається переконати президента США підтримати жорсткіші санкції. Президент Зеленський вказує на зв'язки між режимами в Ірані, Північній Кореї та росії.

Наша солідарність — найкраща відповідь на воєнну мережу Росії

- каже він.

Очільники уряду України також виступають за інвестиції в українську індустрію безпілотників. І слід зазначити, що і ЄС вже намагається інтегрувати Україну з точки зору виробництва зброї та використати свій досвід війни з росією. Це стосується, зокрема, індустрії безпілотників.

Spiegel звертається до прикладу дій ФРН:

За інформацією видання:

Уряд Німеччини також бере участь, - він фінансує виробництво українських бойових безпілотників тризначною мільйонною сумою. Зокрема, воно фінансує будівництво безпілотника Ан196, так званої системи глибокого удару, яка, оснащена бойовою головкою, може подолати цілих 2000 кілометрів. За німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень цих бойових безпілотників. Відповідні підрозділи вже навчені використовувати цю систему зброї.

- передає Spiegel.

Автори матеріалу резюмують, що на тлі теперішнього статус-кво, Україна б "виграла б від поточного саміту, які різні країни консолідуються у меті інвестувати більше грошей в українську збройову промисловість,

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники збільшують видатки на оборону, щоб США не несли весь тягар на собі. Це продовжать підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники по НАТО "абсолютно віддані" важливості альянсу й, що він актуальний, як і будь-коли.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що росія буцімто не становить реальної загрози для НАТО, оскільки альянс набагато сильніший. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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