Уряд схвалив зміни до держбюджету на 412 млрд грн для закриття "діри" на армію – нардеп

Кабінет міністрів України схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік на 412+ млрд грн для збільшення видатків на оборону та безпеку.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняка, та розповів деталі законопроєкту, який скоро зареєструють у Верховній Раді, передає УНН.

Кабмін схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на 412+ млрд грн на закриття діри на армію. Законопроєкт скоро будуть реєструвати в Раді - написав Железняк у Telegram.

Железняк розповів про деталі щодо зміна у Бюджет 2025:

законопроєктом запропоновано скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397 492,2 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448 833,5 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 412 374,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 51 341,3 млн гривень;

для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147 492,2 млн грн та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 000,0 млн гривень.

Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували + 250 млрд ще візьмуть у борг - пояснив Железняк.

В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп

Доповнення

У Міністерстві фінансів сподіваються, що зміни до цьогорічного держбюджету винесуть на голосування під час наступної сесії Верховної Ради.

Голова бюджетного комітету ВР, нардепка Роксолана Підласа раніше заявляла, що Кабмін готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки, з її слів, покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів, і жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде.

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вказував, що потрібно переглядати бюджет.

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування ЗСУ наразі є недостатнім, тож Мінфін готується до перегляду держбюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу: є розуміння, як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.