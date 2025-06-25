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Правительство одобрило изменения в госбюджет на 412 млрд грн для закрытия дыры на армию – нардеп

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на 2025 год, увеличив расходы на оборону и безопасность на 412 млрд грн. Законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета на 147,5 млрд грн и привлечение 250 млрд грн долговых операций для финансирования этих изменений.

Правительство одобрило изменения в госбюджет на 412 млрд грн для закрытия дыры на армию – нардеп

Кабинет министров Украины одобрил изменения в госбюджет на 2025 год на 412+ млрд грн для увеличения расходов на оборону и безопасность.  

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, и рассказал детали законопроекта, который скоро зарегистрируют в Верховной Раде, передает УНН.

Кабмин одобрил изменения в Бюджет на 2025 год на 412+ млрд грн на закрытие дыры на армию. Законопроект скоро будут регистрировать в Раде

- написал Железняк в Telegram.

Железняк рассказал о деталях относительно изменения в Бюджет 2025:

  • законопроектом предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 833,5 млн грн (из них для сектора безопасности и обороны на 412 374,9 млн грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 51 341,3 млн гривен;
    • для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147 492,2 млн грн и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 000,0 млн гривен.

      Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше чем планировали + 250 млрд еще возьмут в долг

      - объяснил Железняк.

      В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп 11.06.25, 14:54 • 2116 просмотров

      Дополнение

      В Министерстве финансов надеются, что изменения в госбюджет этого года вынесут на голосование во время следующей сессии Верховной Рады.

      Председатель бюджетного комитета ВР, нардепка Роксолана Пидласа ранее заявляла, что Кабмин готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы, по ее словам, будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров, и никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет.

      Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он указывал, что нужно пересматривать бюджет. 

      5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование ВСУ сейчас является недостаточным, поэтому Минфин готовится к пересмотру госбюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

      Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала: есть понимание, как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности. 

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

      Экономикаполитика
      Министерство финансов Украины
      Национальный банк Украины
      Верховная Рада
      Ярослав Железняк
      Украина
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