Зміни до держбюджету очікують на голосуванні на наступній сесії ВР - Мінфін

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23224 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 39768 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 39148 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 32317 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 31102 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 43037 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 97957 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95304 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90917 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94525 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.5м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 34804 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 30773 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 23956 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 21529 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 16994 перегляди
Публікації
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 10923 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 14250 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23230 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 39772 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 39152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів10:45 • 3368 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 56012 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 78170 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 198813 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 271140 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Зміни до держбюджету очікують на голосуванні на наступній сесії ВР - Мінфін

Київ • УНН

 • 7658 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив сподівання, що Верховна Рада проголосує за зміни до держбюджету на наступній сесії. Кабмін готує комплексний закон про зміни, які стосуватимуться додаткових потреб на оборону.

Зміни до держбюджету очікують на голосуванні на наступній сесії ВР - Мінфін

У Міністерстві фінансів сподіваються, що зміни до цьогорічного держбюджету винесуть на голосування під час наступної сесії Верховної Ради. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань" до уряду у ВР у п'ятницю, передає УНН.

Я сподіваюсь, що депутатський корпус буде готовий проголосувати за це. Тому що ці зміни на часі, вони актуальні. Ми сподіваємося, що на наступній сесії ці зміни будуть проголосовані

- сказав Марченко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в уряді наразі проводять обрахунок додаткової потреби цього року для оборони.

"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів та Міністерством оборони проводимо спільну роботу щодо обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року, зокрема у зв'язку із ситуацією з постачанням озброєння та амуніції від партнерів, у зв'язку із ситуацією на полі бою, відповідно виникають додаткові потреби у наших військових, виробників", - сказав Шмигаль.  

Заступник міністра оборони України Євген Мойсюк зауважив, що потреби для оборони насправді величезні.

"Міністерство оборони подало відповідні запити в Мінфін, наші потреби для оборони насправді величезні... Усі запити першочергові, які необхідні, сплановані…" - заявив Мойсюк.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що подання у ВР закону про зміни до бюджету відбудеться після 27 червня.

"Мінфін: у нас буде комплексний закон про зміни у бюджет. Скоро будемо подавати у парламент. За моєю інформацією, це відбудеться після 27 червня. Десь до 4 липня", - повідомив Железняк.

В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп11.06.25, 14:54 • 2110 переглядiв

Доповнення

Голова бюджетного комітету ВР, нардепка Роксолана Підласа раніше заявляла, що Кабмін готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн.

Ці видатки, з її слів, покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів, і жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде.

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вказував, що потрібно переглядати бюджет.

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування ЗСУ наразі є недостатнім, тож Мінфін готується до перегляду держбюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу: є розуміння, як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаФінанси
Марченко Сергій Михайлович
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Підласа Роксолана Андріївна
Железняк Ярослав Іванович
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9