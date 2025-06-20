Зміни до держбюджету очікують на голосуванні на наступній сесії ВР - Мінфін

У Міністерстві фінансів сподіваються, що зміни до цьогорічного держбюджету винесуть на голосування під час наступної сесії Верховної Ради. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань" до уряду у ВР у п'ятницю, передає УНН.

Я сподіваюсь, що депутатський корпус буде готовий проголосувати за це. Тому що ці зміни на часі, вони актуальні. Ми сподіваємося, що на наступній сесії ці зміни будуть проголосовані - сказав Марченко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в уряді наразі проводять обрахунок додаткової потреби цього року для оборони.

"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів та Міністерством оборони проводимо спільну роботу щодо обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року, зокрема у зв'язку із ситуацією з постачанням озброєння та амуніції від партнерів, у зв'язку із ситуацією на полі бою, відповідно виникають додаткові потреби у наших військових, виробників", - сказав Шмигаль.

Заступник міністра оборони України Євген Мойсюк зауважив, що потреби для оборони насправді величезні.

"Міністерство оборони подало відповідні запити в Мінфін, наші потреби для оборони насправді величезні... Усі запити першочергові, які необхідні, сплановані…" - заявив Мойсюк.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що подання у ВР закону про зміни до бюджету відбудеться після 27 червня.

"Мінфін: у нас буде комплексний закон про зміни у бюджет. Скоро будемо подавати у парламент. За моєю інформацією, це відбудеться після 27 червня. Десь до 4 липня", - повідомив Железняк.

В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп

Доповнення

Голова бюджетного комітету ВР, нардепка Роксолана Підласа раніше заявляла, що Кабмін готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн.

Ці видатки, з її слів, покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів, і жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде.

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вказував, що потрібно переглядати бюджет.

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування ЗСУ наразі є недостатнім, тож Мінфін готується до перегляду держбюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу: є розуміння, як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.