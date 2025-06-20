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Изменения в госбюджет ожидают на голосовании на следующей сессии ВР - Минфин

Киев • УНН

 • 4824 просмотра

Министр финансов Сергей Марченко выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за изменения в госбюджет на следующей сессии. Кабмин готовит комплексный закон об изменениях, которые будут касаться дополнительных потребностей в обороне.

Изменения в госбюджет ожидают на голосовании на следующей сессии ВР - Минфин

В Министерстве финансов надеются, что изменения в госбюджет этого года вынесут на голосование во время следующей сессии Верховной Рады. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР в пятницу, передает УНН.

Я надеюсь, что депутатский корпус будет готов проголосовать за это. Потому что эти изменения своевременны, они актуальны. Мы надеемся, что на следующей сессии эти изменения будут проголосованы

- сказал Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в правительстве сейчас проводят расчет дополнительной потребности в этом году для обороны.

"Мы действительно сейчас с Министерством финансов и Министерством обороны проводим совместную работу по расчету потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года, в частности в связи с ситуацией с поставками вооружения и амуниции от партнеров, в связи с ситуацией на поле боя, соответственно возникают дополнительные потребности у наших военных, производителей", - сказал Шмыгаль.  

Заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк отметил, что потребности для обороны на самом деле огромны.

"Министерство обороны подало соответствующие запросы в Минфин, наши потребности для обороны на самом деле огромны... Все запросы первоочередные, которые необходимы, спланированы…" - заявил Мойсюк.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что представление в ВР закона об изменениях в бюджет состоится после 27 июня.

"Минфин: у нас будет комплексный закон об изменениях в бюджет. Скоро будем подавать в парламент. По моей информации, это произойдет после 27 июня. Где-то до 4 июля", - сообщил Железняк.

В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп 11.06.25, 14:54 • 2100 просмотров

Дополнение

Глава бюджетного комитета ВР, нардеп Роксолана Пидласа ранее заявляла, что Кабмин готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн.

Эти расходы, по ее словам, будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров, и никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он указывал, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование ВСУ на данный момент недостаточное, поэтому Минфин готовится к пересмотру госбюджета на 2025 год. Одновременно готовится и план на случай продолжительных боевых действий в 2026 году.

Нацбанк убежден, что не будет нужды и оснований для открытия эмиссионного канала: есть понимание, как действовать, когда возникает необходимость в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаФинансы
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Роксолана Пидласа
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль
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