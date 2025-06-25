Союзники "абсолютно віддані" НАТО - прем'єр Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники по НАТО "абсолютно віддані" важливості альянсу й, що він актуальний, як і будь-коли. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

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На запитання про очевидні вагання Дональда Трампа щодо значення статті 5 Угоди НАТО, яка говорить, що напад на одну країну є нападом на всі, прем'єр-міністр відповів: "НАТО сьогодні так само актуальне та важливе, як і будь-коли".

Ми живемо у дуже нестабільному світі, і сьогодні йдеться про єдність НАТО, демонстрацію цієї сили. Ми більші, ніж були раніше, ми сильніші, ніж були раніше - сказав Стармер.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що союзники НАТО зібралися у момент глобальних загроз, що зростають - від війни в Україні та на Близькому Сході до тероризму й викликів нових технологій. Незмінна відданість статті 5 про колективну оборону "надсилає потужний сигнал супротивникам" й Альянсу має стати ще потужнішим через збільшення видатків на оборону.

Рютте також заявляв, що лідерству президента США Дональда Трампа вже збільшило витрати на оборону на понад 1 трильйон доларів з 2016 року. Нараз союзники прагнуть до "вирівнювання витрат і збільшують видатки на оборону. Розширення оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантики має зміцнити безпеку та економіку країн НАТО, який продовжить підтримку України.