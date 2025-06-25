У відповідь на глобальні загрози НАТО наголошує на відданості статті 5 про колективну оборону
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс залишається ключовим стовпом безпеки, незважаючи на глобальні загрози. Він підкреслив відданість статті 5 про колективну оборону та анонсував збільшення видатків на оборону до 5% ВВП.
Союзники НАТО зібралися у момент глобальних загроз, що зростають - від війни в Україні та на Близькому Сході до тероризму й викликів нових технологій. Незмінна відданість статті 5 про колективну оборону "надсилає потужний сигнал супротивникам" й Альянсу має стати ще потужнішим через збільшення видатків на оборону.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті у середу, пише УНН.
Ми зустрічаємося в небезпечний для нашого мільярда громадян момент. Війна росії проти України триває. Наполегливе угруповання супротивників прагне розділити нас і кинути нам виклик. На Близькому Сході йде війна. Тероризм становить постійну загрозу, а нові технології створюють можливості, але також багато серйозних викликів безпеці
За його словами, в умовах таких викликів НАТО залишається ключовим стовпом безпеки для Заходу.
Рютте також нагадав про основоположний принцип НАТО, який продовжує діяти як стримувальний фактор.
Наші супротивники помічають нашу незмінну відданість статті 5 про те, що напад на одного є нападом на всіх, що надсилає потужний сигнал
У рамках саміту, за словами генсека, планується ухвалити важливі стратегічні рішення щодо посилення Альянсу.
На цій зустрічі ми приймемо його історичні, трансформаційні рішення. Щоб зробити наших людей убезпеченими завдяки сильнішому, справедливішому та більш смертоносному НАТО
Рютте додав, що "у нас є конкретний план для всіх союзників витрачати 5% ВВП на оборону".Він уточнив, що ці кошти підуть як на базові потреби оборони, так і на інвестиції, пов’язані з безпекою.
Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України25.06.25, 10:28 • 1706 переглядiв