У відповідь на глобальні загрози НАТО наголошує на відданості статті 5 про колективну оборону

Союзники НАТО зібралися у момент глобальних загроз, що зростають - від війни в Україні та на Близькому Сході до тероризму й викликів нових технологій. Незмінна відданість статті 5 про колективну оборону "надсилає потужний сигнал супротивникам" й Альянсу має стати ще потужнішим через збільшення видатків на оборону.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті у середу, пише УНН.

Ми зустрічаємося в небезпечний для нашого мільярда громадян момент. Війна росії проти України триває. Наполегливе угруповання супротивників прагне розділити нас і кинути нам виклик. На Близькому Сході йде війна. Тероризм становить постійну загрозу, а нові технології створюють можливості, але також багато серйозних викликів безпеці

За його словами, в умовах таких викликів НАТО залишається ключовим стовпом безпеки для Заходу.

Рютте також нагадав про основоположний принцип НАТО, який продовжує діяти як стримувальний фактор.

Наші супротивники помічають нашу незмінну відданість статті 5 про те, що напад на одного є нападом на всіх, що надсилає потужний сигнал