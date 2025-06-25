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В ответ на глобальные угрозы НАТО подчеркивает приверженность статье 5 о коллективной обороне

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс остается ключевым столпом безопасности, несмотря на глобальные угрозы. Он подчеркнул приверженность статье 5 о коллективной обороне и анонсировал увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

В ответ на глобальные угрозы НАТО подчеркивает приверженность статье 5 о коллективной обороне

Союзники НАТО собрались в момент глобальных угроз, которые растут  - от войны в Украине и на Ближнем Востоке до терроризма и вызовов новых технологий. Неизменная преданность статье 5 о коллективной обороне "посылает мощный сигнал противникам" и Альянс должен стать еще мощнее из-за увеличения расходов на оборону.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в среду, пишет УНН.

Мы встречаемся в опасный для нашего миллиарда граждан момент. Война россии против Украины продолжается. Настойчивая группировка противников стремится разделить нас и бросить нам вызов. На Ближнем Востоке идет война. Терроризм представляет постоянную угрозу, а новые технологии создают возможности, но также много серьезных вызовов безопасности

– заявил Рютте.

По его словам, в условиях таких вызовов НАТО остается ключевым столпом безопасности для Запада.

Рютте также напомнил об основополагающем принципе НАТО, который продолжает действовать как сдерживающий фактор.

Наши противники замечают нашу неизменную преданность статье 5 о том, что нападение на одного является нападением на всех, что посылает мощный сигнал

– добавил он.

В рамках саммита, по словам генсека, планируется принять важные стратегические решения по усилению Альянса.

На этой встрече мы примем его исторические, трансформационные решения. Чтобы сделать наших людей более безопасными благодаря более сильному, справедливому и более смертоносному НАТО

- подчеркнул он.

Рютте добавил, что "у нас есть конкретный план для всех союзников тратить 5% ВВП на оборону". Он уточнил, что эти средства пойдут как на базовые потребности обороны, так и на инвестиции, связанные с безопасностью.

Рютте: на саммите НАТО обсудят поддержку Украины25.06.25, 10:28 • 1624 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
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