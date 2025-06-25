Союзники "абсолютно привержены" НАТО - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники по НАТО "абсолютно привержены" важности альянса и что он актуален, как и прежде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

На вопрос об очевидных колебаниях Дональда Трампа относительно значения статьи 5 Соглашения НАТО, которая говорит, что нападение на одну страну является нападением на все, премьер-министр ответил: "НАТО сегодня так же актуально и важно, как и прежде".

Мы живем в очень нестабильном мире, и сегодня речь идет о единстве НАТО, демонстрации этой силы. Мы больше, чем были раньше, мы сильнее, чем были раньше - сказал Стармер.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что союзники НАТО собрались в момент глобальных угроз, которые растут - от войны в Украине и на Ближнем Востоке до терроризма и вызовов новых технологий. Неизменная приверженность статье 5 о коллективной обороне "посылает мощный сигнал противникам" и Альянс должен стать еще более мощным из-за увеличения расходов на оборону.

Рютте также заявлял, что лидерство президента США Дональда Трампа уже увеличило расходы на оборону более чем на 1 триллион долларов с 2016 года. Сейчас союзники стремятся к "выравниванию расходов и увеличивают расходы на оборону. Расширение оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантики должно укрепить безопасность и экономику стран НАТО, который продолжит поддержку Украины.