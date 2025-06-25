Будущее НАТО для Украины: "знак" солидарности зависит от инвестиций в оружие - Spiegel

Перспектива вступления для Украины в НАТО хотя и не отменяется окончательно, но упоминается значительно меньше, чем в прошлом году. Более того, проект окончательного документа о том, что оборона Украины против рф - опосредованно служит безопасности НАТО. Spiegel пишет, что дипломаты Альянса по состоянию на 2025 год обсуждают больше деградацию, чем прорыв для Украины. Хотя также есть надежды о новом уровне о новом уровне оружейной промышленности для страны, которая уже много лет сопротивляется агрессии рф, передает УНН.

Детали

НАТО хочет принять решение о масштабном перевооружении в Гааге. Поводом для этого является агрессивная война россии, но Украина на саммите упоминается лишь вскользь. Но это приводит к перекосам, пишет Spiegel. Авторы материала объясняют в чем дело.

Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются замять деградацию Украины на саммите. - говорится в статье немецкого издания.

На последнем саммите НАТО Зеленский все еще был в центре внимания. Впрочем на встрече в 2025 году это уже несколько по другому.

Новый документ саммита не отменяет перспективу вступления для Украины в НАТО, Хотя это было согласовано в течение последних лет, но уже на этом больше не акцентируют.

Вашингтон не будет вводить новые санкции против рф, в надежде на переговоры о мирном соглашении - Рубио

Действительно есть то, что "на бумаге", но что в реальности?

По мнению авторов Spiegel:

В реальной политике тема вступления Украины в НАТО, вероятно, не будет обсуждаться еще много лет после этого саммита. По крайней мере, пока Дональд Трамп будет находиться в Белом доме. - пишет издание.

Но, проект окончательного документа содержит интересную фразу.

В ней говорится о том, что оборонная борьба Украины против российских захватчиков также опосредованно служит безопасности НАТО. - подчеркивает Spiegel.

Министр обороны Украины наиболее открыто высказался об этом в Гааге. "Для нас вступление в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности, но некоторые страны больше не поддерживают эту идею", – сказал Рустем Умеров на дискуссионном мероприятии. Он не упомянул имя Трампа, добавляет автор материала.

На что следует ожидать?

США настроены жестко, но в НАТО крупнейшая за 10 лет программа вооружения

Вашингтон до сих пор не присоединился к европейской стратегии использования дальнейших, жестких санкций, чтобы заставить москву к серьезным мирным переговорам с Киевом. Кроме того, Обещание дальнейших поставок оружия было сформулировано настолько мягко, что не создает никаких обязательств для США. Рамштайн "уже не тот" - США, которые основали этот формат на базе ВВС США в Рамштайне, вскоре после начала полномасштабной войны рф против Украины, сейчас вышли из группы - сразу после вступления в должность Дональда Трампа. Соответственно, Трамп также не появился бы в Гааге.

Хотя глава Украины Владимир Зеленский пытается убедить президента США поддержать более жесткие санкции. Президент Зеленский указывает на связи между режимами в Иране, Северной Корее и россии.

Наша солидарность — лучший ответ на военную сеть России - говорит он.

Руководители правительства Украины также выступают за инвестиции в украинскую индустрию беспилотников. И следует отметить, что и ЕС уже пытается интегрировать Украину с точки зрения производства оружия и использовать свой опыт войны с россией. Это касается, в частности, индустрии беспилотников.

Spiegel обращается к примеру действий ФРГ:

По информации издания:

Правительство Германии также участвует, - оно финансирует производство украинских боевых беспилотников трехзначной миллионной суммой. В частности, оно финансирует строительство беспилотника Ан196, так называемой системы глубокого удара, которая, оснащенная боевой головкой, может преодолеть целых 2000 километров. За немецкие деньги Украина может изготовить несколько сотен этих боевых беспилотников. Соответствующие подразделения уже обучены использовать эту систему оружия. - передает Spiegel.

Авторы материала резюмируют, что на фоне нынешнего статус-кво, Украина бы "выиграла бы от текущего саммита, какие разные страны консолидируются в цели инвестировать больше денег в украинскую оружейную промышленность,

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники увеличивают расходы на оборону, чтобы США не несли весь груз на себе. Это продолжат поддержку Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники по НАТО "абсолютно преданы" важности альянса и, что он актуален, как и когда-либо.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что россия якобы не представляет реальной угрозы для НАТО, поскольку альянс гораздо сильнее.