Орбан: росія не є "реальною загрозою" для НАТО, а зберегти Україну поза альянсом - моє "завдання"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія не становить реальної загрози для НАТО, оскільки альянс набагато сильніший. Він також наголосив, що його завдання – зберегти Україну не членом НАТО.
росія недостатньо сильна, щоб становити реальну загрозу для НАТО, оскільки альянс "набагато сильніший", заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після прибуття на саміт, назвавши також своїм "завданням" зберегти те, що Україна не є членом НАТО пише УНН з посиланням на Reuters та Index.hu.
Деталі
"Реальна загроза полягає не в безпеці, а в економіці та втраті нашої конкурентоспроможності у світовій торгівлі", - сказав Орбан.
"НАТО не має жодної справи з Україною. Україна, як і росія, не є членом НАТО, і моє завдання зберегти це", - заявив Орбан, як його цитує Index.hu.
"Я думаю, що росія недостатньо сильна, щоб становити для нас реальну загрозу. Ми набагато сильніші", - заявив Орбан.
Орбан також сказав, що Трамп - "людина здорового глузду".
"Це означає, що нові війни стають коротшими, а старі війни вичерпують паливо, що є наслідком його діяльності", - сказав він.
Доповнення
Раніше Орбан уже заявляв, що рф - не загроза для НАТО.