Орбан: россия не является "реальной угрозой" для НАТО, а сохранить Украину вне альянса - моя "задача"
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не представляет реальной угрозы для НАТО, поскольку альянс намного сильнее. Он также подчеркнул, что его задача – сохранить Украину не членом НАТО.
россия недостаточно сильна, чтобы представлять реальную угрозу для НАТО, поскольку альянс "намного сильнее", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит, назвав также своей "задачей" сохранить то, что Украина не является членом НАТО, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Index.hu.
Детали
"Реальная угроза заключается не в безопасности, а в экономике и потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле", - сказал Орбан.
"НАТО не имеет никакого дела с Украиной. Украина, как и россия, не является членом НАТО, и моя задача сохранить это", - заявил Орбан, как его цитирует Index.hu.
"Я думаю, что россия недостаточно сильна, чтобы представлять для нас реальную угрозу. Мы намного сильнее", - заявил Орбан.
Орбан также сказал, что Трамп - "человек здравого смысла".
"Это означает, что новые войны становятся короче, а старые войны исчерпывают топливо, что является следствием его деятельности", - сказал он.
Дополнение
Ранее Орбан уже заявлял, что рф - не угроза для НАТО.