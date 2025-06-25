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Орбан: россия не является "реальной угрозой" для НАТО, а сохранить Украину вне альянса - моя "задача"

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не представляет реальной угрозы для НАТО, поскольку альянс намного сильнее. Он также подчеркнул, что его задача – сохранить Украину не членом НАТО.

Орбан: россия не является "реальной угрозой" для НАТО, а сохранить Украину вне альянса - моя "задача"

россия недостаточно сильна, чтобы представлять реальную угрозу для НАТО, поскольку альянс "намного сильнее", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит, назвав также своей "задачей" сохранить то, что Украина не является членом НАТО, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Index.hu.

Детали

"Реальная угроза заключается не в безопасности, а в экономике и потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле", - сказал Орбан.

"НАТО не имеет никакого дела с Украиной. Украина, как и россия, не является членом НАТО, и моя задача сохранить это", - заявил Орбан, как его цитирует Index.hu.

"Я думаю, что россия недостаточно сильна, чтобы представлять для нас реальную угрозу. Мы намного сильнее", - заявил Орбан.

Орбан также сказал, что Трамп - "человек здравого смысла".

"Это означает, что новые войны становятся короче, а старые войны исчерпывают топливо, что является следствием его деятельности", - сказал он.

Дополнение

Ранее Орбан уже заявлял, что рф - не угроза для НАТО.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
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