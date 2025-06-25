Президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против россии. Об этом заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. Он объяснил это тем, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров о мирном соглашении.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico и Le Monde.

Детали

По словам Марко Рубио, президент Дональд Трамп не поддержит просьбу Европы усилить санкции против россии. Об этом государственный секретарь США заявил в среду. Марко Рубио добавил, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры надеются убедить главу Белого дома ввести новые санкции против кремля. Среди фаткоров, на которые в этой просьбе есть возможность опираться - это то, что президент россии владимир путин неоднократно отклонял попытки США организовать прекращение огня рф в Украине.

Напомним

Экс-помощник Трампа заявлял, что президент США вскоре завершит переговоры и введет санкции против россии из-за неуважения путина к мирным переговорам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига и верховная представительница ЕС Кая Каллас обсудили усиление санкций против рф и вступление Украины в ЕС.