Вашингтон не будет вводить новые санкции против рф, в надежде на переговоры о мирном соглашении - Рубио
Киев • УНН
США не будут вводить новые санкции против россии, чтобы сохранить возможность для мирных переговоров. Президент Трамп игнорирует просьбы Европы об усилении ограничений.
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против россии. Об этом заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. Он объяснил это тем, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров о мирном соглашении.
Передает УНН со ссылкой на Рolitico и Le Monde.
Детали
По словам Марко Рубио, президент Дональд Трамп не поддержит просьбу Европы усилить санкции против россии. Об этом государственный секретарь США заявил в среду. Марко Рубио добавил, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры надеются убедить главу Белого дома ввести новые санкции против кремля. Среди фаткоров, на которые в этой просьбе есть возможность опираться - это то, что президент россии владимир путин неоднократно отклонял попытки США организовать прекращение огня рф в Украине.
Напомним
Экс-помощник Трампа заявлял, что президент США вскоре завершит переговоры и введет санкции против россии из-за неуважения путина к мирным переговорам.
Глава МИД Украины Андрей Сибига и верховная представительница ЕС Кая Каллас обсудили усиление санкций против рф и вступление Украины в ЕС.