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Декларация НАТО принята во время саммита в Гааге: увеличение оборонных расходов, поддержка Украины

Киев • УНН

 • 760 просмотра

На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону, обязавшись ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные нужды до 2035 года. Декларация подтверждает приверженность поддержке Украины.

Декларация НАТО принята во время саммита в Гааге: увеличение оборонных расходов, поддержка Украины

На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону. В финальной декларации подтверждается "непоколебимая приверженность коллективной обороне" и защите свободы и демократии. Передает УНН со ссылкой на сайт North Atlantic Treaty Organization.

Детали

Объединившись перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, члены Альянса обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные нужды, - говорится в тексте деларации.

Мы остаемся едиными и непоколебимыми в нашей решимости защищать один миллиард наших граждан, защищать Альянс и защищать нашу свободу и демократию.

- отмечается в тексте. 

Указывается о поддержке расходов, которые связаны с обороной и безопасностью, до 2035 года - для "обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств, в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".

Также в декларации указано, что инвестиции обеспечат все то, что необходимо для обороны - силы, средства, ресурсы и прочее.

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То есть финансирование различных активов в соответствии с тремя основными задачами Альянса. Это:

  • сдерживание и оборона;
    • предотвращение кризисов, урегулирование кризисов;
      • безопасность на основе сотрудничества.

        Колючие цели инвестиций, на что также соглашаются союзники

        Обязательство в размере 5% будет составлять две основные категории инвестиций в оборону.

        - информирует портал North Atlantic Treaty Organization. 
        • союзники будут выделять не менее 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения расходов НАТО на оборону до 2035 года;
          • союзники соглашаются подавать ежегодные планы, демонстрирующие надежный, постепенный путь достижения этой цели.
            • союзники ежегодно будут выделять до 1,5% ВВП, среди прочего, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, защиту наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, раскрытие инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы.

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              Траектория и баланс расходов по этому плану будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных Целевых показателей возможностей.

              Обещают поддержать Украину

              Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников.

              - говорится в тексте. 

              Также важный пункт:

              Подтверждается совместное обязательство "быстро расширять трансатлантическое сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и использовать новейшие технологии..." - для продвижения коллективной безопасности.

              Мы будем работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и будем использовать наши партнерства для содействия сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере.

              - говорится в тексте. 

              Напомним

              УНН передавал, что во взаимоотношениях между НАТО и Украиной есть надежды о "новом уровне инвестиций в оружейную промышленность", который обеспечат западные партнеры. 

              Во время саммита НАТО Марк Рютте прокомментировал высказывания Дональда Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном.

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              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

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