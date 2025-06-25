Декларация НАТО принята во время саммита в Гааге: увеличение оборонных расходов, поддержка Украины

На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону. В финальной декларации подтверждается "непоколебимая приверженность коллективной обороне" и защите свободы и демократии. Передает УНН со ссылкой на сайт North Atlantic Treaty Organization.

Детали

Объединившись перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, члены Альянса обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные нужды, - говорится в тексте деларации.

Мы остаемся едиными и непоколебимыми в нашей решимости защищать один миллиард наших граждан, защищать Альянс и защищать нашу свободу и демократию. - отмечается в тексте.

Указывается о поддержке расходов, которые связаны с обороной и безопасностью, до 2035 года - для "обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств, в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".

Также в декларации указано, что инвестиции обеспечат все то, что необходимо для обороны - силы, средства, ресурсы и прочее.

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То есть финансирование различных активов в соответствии с тремя основными задачами Альянса. Это:

сдерживание и оборона;

предотвращение кризисов, урегулирование кризисов;

безопасность на основе сотрудничества.

Колючие цели инвестиций, на что также соглашаются союзники

Обязательство в размере 5% будет составлять две основные категории инвестиций в оборону. - информирует портал North Atlantic Treaty Organization.

союзники будут выделять не менее 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения расходов НАТО на оборону до 2035 года;

союзники соглашаются подавать ежегодные планы, демонстрирующие надежный, постепенный путь достижения этой цели.

союзники ежегодно будут выделять до 1,5% ВВП, среди прочего, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, защиту наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, раскрытие инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы.

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Траектория и баланс расходов по этому плану будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных Целевых показателей возможностей.

Обещают поддержать Украину

Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников. - говорится в тексте.

Также важный пункт:

Подтверждается совместное обязательство "быстро расширять трансатлантическое сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и использовать новейшие технологии..." - для продвижения коллективной безопасности.

Мы будем работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и будем использовать наши партнерства для содействия сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере. - говорится в тексте.

Напомним

УНН передавал, что во взаимоотношениях между НАТО и Украиной есть надежды о "новом уровне инвестиций в оружейную промышленность", который обеспечат западные партнеры.

Во время саммита НАТО Марк Рютте прокомментировал высказывания Дональда Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном.

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