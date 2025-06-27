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Ядерна програма Ірану: Трамп обговорював надання Тегерану доступу до 30 млрд доларів

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Адміністрація Трампа обговорювала можливість допомогти Ірану отримати доступ до 30 мільярдів доларів в обмін на відмову від ядерної програми та інвестиції в нову іранську ядерну програму без збагачення урану. Переговори відбувалися на тлі військових ударів по Ірану та Ізраїлю.

Ядерна програма Ірану: Трамп обговорював надання Тегерану доступу до 30 млрд доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість допомогти Ірану отримати доступ до 30 мільярдів доларів в обмін на відмову від ядерної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними джерел, ключові гравці зі США і Близького Сходу вели переговори з іранцями за лаштунками навіть на тлі шквалу військових ударів по Ірану та Ізраїлю впродовж останніх тижнів.

Деякі деталі були обговорені під час таємної багатогодинної зустрічі між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і партнерами з країн Перської затоки в Білому домі минулої п'ятниці, за день до військових ударів США по Ірану.

Серед умов, які обговорювались під час зустрічі і про які стало відомо - інвестиції в розмірі 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка буде використовуватися в цивільних енергетичних цілях.

В адміністрації Трампа є надія, що після подій останніх двох тижнів Іран з більшою ймовірністю погодиться на умови США і припинить зусилля, які можуть наблизити його до створення ядерної зброї

– йдеться в публікації.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про припинення співпраці з МАГАТЕ після затвердження відповідного законопроєкту.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Ізраїль
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Білий дім
Дональд Трамп
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