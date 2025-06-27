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Ядерная программа Ирана: Трамп обсуждал предоставление Тегерану доступа к 30 млрд долларов

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Администрация Трампа обсуждала возможность помочь Ирану получить доступ к 30 миллиардам долларов в обмен на отказ от ядерной программы и инвестиции в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана. Переговоры велись на фоне военных ударов по Ирану и Израилю.

Ядерная программа Ирана: Трамп обсуждал предоставление Тегерану доступа к 30 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность помочь Ирану получить доступ к 30 миллиардам долларов в обмен на отказ от ядерной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным источников, ключевые игроки из США и Ближнего Востока вели переговоры с иранцами за кулисами даже на фоне шквала военных ударов по Ирану и Израилю в течение последних недель.

Некоторые детали были обсуждены во время тайной многочасовой встречи между специальным посланником США Стивом Виткоффом и партнерами из стран Персидского залива в Белом доме в прошлую пятницу, за день до военных ударов США по Ирану.

Среди условий, которые обсуждались во время встречи и о которых стало известно — инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

В администрации Трампа есть надежда, что после событий последних двух недель Иран с большей вероятностью согласится на условия США и прекратит усилия, которые могут приблизить его к созданию ядерного оружия

– говорится в публикации.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после утверждения соответствующего законопроекта.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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