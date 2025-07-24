ЄС схвалив виділення величезного регіонального фінансування у 392 млрд євро на військові проекти

Країни ЄС отримують "зелене світло" на використання чинного регіонального фонду ЄС для проєктів, пов’язаних з обороною, причому безпека та цивільна оборона названі основними пріоритетами цього масштабного фінансування. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Як зазначає видання у середу, 23 липня, посли ЄС погодили формулювання для політики згуртованості обсягом €392 мільярди — фонду, який становить приблизно третину бюджету ЄС на 2021–2027 роки та призначений для допомоги біднішим регіонам у подоланні економічного відставання.

У межах поточного проміжного перегляду цього фонду лідери ЄС вирішили надати пріоритет оборонним спроможностям. Такий зсув уже викликав певну критику через можливе скорочення фінансування соціальних та економічних програм на користь військових витрат.

Наприкінці минулого тижня переговорники Ради та Європейського парламенту дійшли компромісу щодо остаточного формулювання.

З огляду на [...] необхідність для Союзу гарантувати власну оборону та цивільну готовність, фінансування з політики згуртованості має бути оперативно мобілізоване для прямої підтримки інвестицій в оборонні спроможності та громадську безпеку - йдеться в угоді.

Також згадуються інші пріоритети ЄС, такі як економічна конкурентоспроможність та перехід до відновлюваних джерел енергії.

Перегляд відкриває можливість для країн ЄС використовувати регіональні фонди для підтримки оборонної промисловості, а також для модернізації інфраструктури відповідно до військових вимог.

Щоб залишитися в межах початкового призначення фонду, такі інвестиції "мають у першу чергу сприяти проєктам, що стимулюють зайнятість, розвиток навичок і диверсифікацію промисловості на регіональному рівні", згідно з документом. Проєкти також мають підтримувати малі та середні підприємства і технології подвійного призначення.

Декілька країн ЄС виступали за ще ширше розширення сфери застосування фондів згуртованості в окремих галузях. Проте межі тексту, схоже, достатньо широкі, щоб задовольнити більшість.

Доповнення

Початкову пропозицію Єврокомісії критикували експерти та представники місцевих регіонів за перенаправлення коштів до оборонного сектору та великих корпорацій. Президентка Комітету регіонів ЄС Ката Тюттьо висловила побоювання, що така зміна перетворить політику згуртованості на "просто фонд швидкої допомоги, що використовується для латання наслідків змін пріоритетів".

Остаточне затвердження нових пріоритетів для фінансування згуртованості тепер виглядає дуже ймовірним, зважаючи на ключове схвалення послів ЄС і успішні переговори між Радою та Парламентом. Міністри ЄС все ще мають затвердити угоду на майбутньому офіційному засіданні, а депутати Європарламенту мають погодити її на наступній пленарній сесії - резюмували у виданні.

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