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кгб беларуси активно вербует диаспору за рубежом – литовская разведка

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Литовская разведка фиксирует активную кампанию кгб беларуси в соцсетях, направленную на вербовку белорусских граждан за рубежом. Сотрудники кгб открыто связываются с диаспорой, предлагая вознаграждение и угрожая.

кгб беларуси активно вербует диаспору за рубежом – литовская разведка

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы заявил, что их разведка фиксирует активную кампанию кгб беларуси в соцсетях, направленную на вербовку белорусских граждан за рубежом. Об этом сообщает  Delfi, пишет УНН.

Литовская разведка фиксирует активную кампанию кгб беларуси через социальные сети, направленную на вербовку граждан беларуси, проживающих за рубежом

- заявили в ДГБ.

По данным разведки, сотрудники белорусского кгб открыто, не скрывая своей служебной принадлежности, связываются с представителями белорусской диаспоры через социальные сети и другие современные средства коммуникации, призывая их предоставлять информацию о демократических движениях, их инициативах, преобладающих настроениях и другие сведения, представляющие интерес для режима лукашенко.

Как отмечает ДГБ, объектами таких контактов являются белорусские диаспоры в Литве, Польше, Грузии и, вероятно, в других странах.

В ответ режим лукашенко предлагает финансовое вознаграждение, различные льготы - новые паспорта, возможность свободного въезда в Беларусь и обратно, безопасное возвращение на родину. кгб часто применяет в отношении завербованных угрозы и запугивания: если они затягивают с выполнением требований кгб или отказываются сотрудничать, оказывают психологическое давление и угрожают

- заявили в ДГБ.

По данным разведки, белорусские и российские спецслужбы продолжают информационно-психологическую кампанию против белорусской диаспоры в Литве, используя в своих целях лиц, ищущих заработок в Телеграме и других социальных сетях

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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