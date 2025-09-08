"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в деле

В рамках досудебного расследования уголовного производства по подозрению в госизмене сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работавшего в закрытом подразделении "Д-2", продолжается проверка его причастности к агентурной сети рф. По данным правоохранителей, сотрудник НАБУ подозревается в совершении более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы Офиса Генерального прокурора и СБУ.

По данным УНН, речь идет о сотруднике Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работал в самом элитном закрытом подразделении "Д-2" - Викторе Гусарове. Он был разоблачен в июле этого года.

Как указали правоохранители, кроме сотрудника НАБУ в агентурную сеть входили еще три человека, разоблачение которых произошло ранее. Отмечается, что все они "прекрасно разбирались в мерах конспирации и непосредственно имели доступ к государственной тайне, а также к документам с ограниченным доступом".

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций фсб рф Игорь Егоров. Он начал формировать свою агентурную сеть еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Первым из его сообщников был один из генерал-майоров Службы безопасности Украины - Валерий Шайтанов. Первым из подельников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов. Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в рф сведения о проведении тайных операций в районе АТО и т.д.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов установлен еще один агент - бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал беглому президенту перебраться в россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас он скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом (старшим агентом) фсб. То есть среди его задач – координация подрывной деятельности других агентов рф в Украине - говорится в сообщении ОГП.

В 2024 году разоблачен еще один участник их ячейки. Им оказался военнослужащий Национальной гвардии. Установлено, что он несколько лет передавал данные об украинских активистах, высокопоставленных лицах, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и т.д.

Впоследствии установлена вероятная причастность к этой агентурной сети бывшего сотрудника МВД, который на момент задержания был действующим сотрудником НАБУ. По материалам дела, этот чиновник Бюро был завербован врагом еще в 2012 году.

Отмечается, что предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда подельник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к рф.

Действующий сотрудник НАБУ подозревается в совершении более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом. Для получения персональной информации об отдельных лицах, он использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины - указали в прокуратуре.

После документирования преступлений он был задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 и ч. 3 ст. 362 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он мог использовать для контактов со спецслужбами рф.

Также правоохранители обратили внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

Отдельно в СБУ подчеркнули, что "данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом.

Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очищения от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства - добавили в СБУ.

21 июля правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

На следующий день суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - без возможности внесения залога.

