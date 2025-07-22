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Сотрудника НАБУ из элитного подразделения, шпионившего для ФСБ, отправили под стражу

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Куратором Виктора Гусарова был Дмитрий Иванцов, заместитель руководителя охраны Януковича, который передавал данные украинских правоохранителей.

Сотрудника НАБУ из элитного подразделения, шпионившего для ФСБ, отправили под стражу

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН.

Детали 

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - без возможности внесения залога.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, учитывая чувствительную информацию.

Дополнение

21 июля правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Напомним

Накануне сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист22.07.25, 08:30 • 27815 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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