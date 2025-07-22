Сотрудника НАБУ из элитного подразделения, шпионившего для ФСБ, отправили под стражу

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН.

Детали

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - без возможности внесения залога.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, учитывая чувствительную информацию.

Дополнение

21 июля правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Напомним

Накануне сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист