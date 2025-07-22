Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист

Национальное антикоррупционное бюро уже давно подвергается критике со стороны юристов. Вопросы его создания, назначения руководства и деятельности были предметом рассмотрения Конституционного Суда Украины и обсуждения среди юристов относительно соответствия Конституции. Юридическое сообщество уже приводило вопиющие факты коррумпированности сотрудников НАБУ, которые, по их мнению, не расследовались СБУ или ГБР, а также подозревали возможные связи с РФ. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Владимир Богатырь.

Адвокат отметил, что такие органы, как НАБУ и Высший антикоррупционный суд, были созданы с нарушением Конституции Украины. Кроме того, с самого начала возникали вопросы к процедуре проверки кандидатов на должности в этих органах. "Проверкой кандидатов на должности в НАБУ и ВАКС занимались никому не известные международные партнеры, которые не имели никакого понимания ни судебной, ни правоохранительной системы нашего государства, не знали украинского языка, законодательства нашей страны и имели сомнительную репутацию в своих странах. Процедура отбора кандидатов на должности в НАБУ и ВАКС должна стать предметом отдельных уголовных производств, в частности, в отношении тогдашнего руководства ВККС. Что же касается НАБУ, то здесь есть целый пласт работы, особенно с лицами, которых "парашютировали" из других стран. Здесь нужно выяснить, как они получили гражданство и должности без знания языка и образования, прекратили ли они гражданство страны, из которой прибыли. Многие из них даже не декларировали имущество в Украине.", – считает Заслуженный юрист Украины.

В результате, по мнению Богатыря, сегодня мы видим многовекторную зависимость сотрудников НАБУ как от внутренних украинских кланов и олигархических групп, которые их "делегировали", так и от иностранных граждан и организаций.

"Уже несколько лет юристы открыто указывают на серьезные нарушения. Неэффективной оказалась ни работа управления внутреннего контроля НАБУ, ни внешний аудит. Раскрывалась информация о фейковых криптокошельках и проводилось расследование, как детективы НАБУ получали средства от бизнесменов, связанных с РФ, но эти факты замалчивались. Эти детективы имели доступ к государственной тайне и ими давно должен был заниматься Департамент защиты национальной государственности СБУ. Сейчас СБУ и Офис Генерального прокурора дали предварительную процессуальную оценку и дальше будем наблюдать, насколько эффективным будет досудебное расследование", – отметил Богатырь, добавив, что следует менять подход к отбору сотрудников таких органов.

"Пришло время законодательно урегулировать право доступа к правоохранительной сфере и государственному управлению только лицам, которые последние 15-20 лет постоянно проживают на территории Украины и являются ее гражданами. Критерий наличия отечественного высшего образования для правоохранительной сферы тоже должен быть обязательным", - считает юрист.

В этом контексте важен и вопрос доступа к государственной тайне.

"Мы видим, что НАБУ расследует важные, резонансные дела, связанные с государственным управлением, вопросами обороны и стратегических объектов, и соответственно детективы имеют доступ к очень чувствительной информации. Фактически СБУ была ограничена в проверке кандидатов на занятие должностей в НАБУ и САП, в частности, относительно их связей с иностранцами или интересов на оккупированных территориях. Фактически эти функции были урезаны на законодательном уровне", – считает юрист.

В целом, Богатырь приходит к выводу, что антикоррупционная триада (НАБУ, САП и ВАКС) с одной стороны подверглась внутреннему "сращиванию", а с другой – отграничилась от украинской правоохранительной и судебной систем. Кроме того, НАБУ взяла на себя расследование преступлений, которые ей не подследственны, что привело к конфликтам с СБУ и ГБР.

Наконец, юрист положительно оценивает то, что СБУ наконец обратила внимание на антикоррупционные органы, которые, по его мнению, часто выходят за рамки закона.

Как сообщалось ранее, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Позже было сообщено о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.