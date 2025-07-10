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Журналісти склали антирейтинг скандалів у НАБУ: наркодилери, криптовалютники, герої-коханці, феесбешники та інші

Київ • УНН

 • 493 перегляди

Журналісти оприлюднили антирейтинг резонансних скандалів навколо представників НАБУ, що включає випадки зловживання службовим становищем, конфлікти інтересів, недостовірне декларування та зв’язки з громадянами рф. Ці "факапи" ставлять під загрозу існування Бюро.

Журналісти склали антирейтинг скандалів у НАБУ: наркодилери, криптовалютники, герої-коханці, феесбешники та інші

Журналісти оприлюднили антирейтинг резонансних скандалів навколо представників НАБУ, через яких існує загроза розформування Бюро. Як пишуть "Українські новини", до антирейтингу увійшли випадки, що стосуються можливого зловживання службовим становищем, конфліктів інтересів, недостовірного декларування та зв’язків із громадянами росії.

Скандалів з НАБУ дедалі більшає. Ми зібрали "факапи" НАБУ в одному антирейтингу. Виявилося, що, якщо зібрати історії "героїв" Семена Кривоноса в одну книжку, вийде Кримінальний кодекс. Тут і детективи-втікачі з родичами у рф, і торгівля наркотиками, і криптовалютні махінації, і "схеми" з елітною нерухомістю та віп автівками, і тиск на суд задля покривання родичів-хабарників тощо

– зазначають «Українські новини».

У топ-10 скандалів з представниками НАБУ, згідно з матеріалами журналістів, увійшли:

1. Тімур Аршавін – детектив з доступом до державної таємниці втік до Румунії. У його дружини та її родичів виявлено чинне громадянство рф, а сам Аршавін фігурує в історії з мікрокредитами та сумнівними доходами.

2. Микола Масляк офіційний викривач НАБУ був затриманий за підозрою в організації наркоторгівлі та контрабанди прекурсорів. За інформацією журналістів, угруповання, в якому діяв Масляк, щомісяця заробляло понад 50 млн грн.

3. Олександр Риковцев, Станіслав Браверман та ще 15 детективів. У деклараціях співробітників НАБУ виявлено недостовірні відомості про криптовалюти. Зокрема, дружина Риковцева задекларувала біткоїни на понад $1 млн, а Браверман – фейкові операції з криптовалютою на понад 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмітько керівник підрозділу декларував значну кількість готівки – часом доходило до 2/3 офіційного річного доходу. Згодом він вивів за кордон понад 4,3 млн грн. Його дружина, попри воєнний стан, відпочивала за кордоном, у той же час отримувала державну допомогу в Україні.

5. Михайло Романюк детектив, який одночасно розслідував справу "Роттердам+" і набував елітну нерухомість, яку записував на родичів. Маючи вже у власності маєток, авто та інше майно він придбав квартиру на 117 м² за пільговою програмою "єОселя".

6. Роман Нєдов заступник керівника підрозділу, який придбав дві квартири, записав їх на тещу, а згодом дружина отримала їх як подарунок із суттєво заниженою вартістю. Таким чином було приховано сотні тисяч доларів.

7. Станіслав Браверман – детектив, який мав статеві стосунки зі свідком у справі, до якої був причетний бізнесмен Борис Кауфман. Це спричинило конфлікт інтересів і фактичний провал двох корупційних справ на мільярди гривень. Браверман був звільнений після значного медійного розголосу.

8. Олександр Доценко особа, яка часто фігурує як викривач НАБУ, виявилася громадянином рф з чинним паспортом, а також випускником "школи фсб" – Академії держслужби при президентові рф.

9. Олександр Скомаров керівник  Другого головного підрозділу детективів. Приховав російське громадянство свого батька та його бізнес в ОРДЛО. Його дружина виїхала за кордон на автомобілі, зареєстрованому на дружину нардепа від ОПЗЖ Христенка, яка проживає в Москві, а водієм був помічник Чаба Пейтера, якого з 2023 року розшукує НАБУ.

10. Маркіян Слоневський детектив, який отримував регулярні грошові перекази від російського підприємця Владислава Іскендерова — власника компанії з Бєлгороду, яка працює за держконтрактами країни-окупанта. Також декларував криптовалюту у фейкових гаманцях і попадався на сумнівних депозитних адресах.

Як зазначають "Українські новини", наведені випадки — лише невелика частина наявних порушень. За кожним спійманим набушником ховаються  десятки злісних порушників. У матеріалі наголошується на відсутності належної реакції з боку НАБУ, НАЗК та інших уповноважених органів на ці факти.

"Проблема НАБУ назріла та перезріла. Цей потік скандалів може зупинити тільки одне: розпуск Бюро та реформування антикорблоку загалом. Після цього можна буде перезапустити систему на нових принципах – для реальної боротьби з корупцією, а не для створення "потьомкінських дєрєвєнь" для європейців", – підсумовують "Українські новини".

Раніше експерт Олег Постернак, коментуючи результати міжнародного аудиту НАБУ зазначив, що Бюро — це інституційна помилка, яку неможливо виправити жодними косметичними реформами. "Бюро має бути розпущене, а не реформоване", – наголосив він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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