Журналисты составили антирейтинг скандалов в НАБУ: наркодилеры, криптовалютчики, герои-любовники, фээсбэшники и другие

Журналисты обнародовали антирейтинг резонансных скандалов вокруг представителей НАБУ, из-за которых существует угроза расформирования Бюро. Как пишут "Українські новини", в антирейтинг вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов, недостоверного декларирования и связей с гражданами россии.

Скандалов с НАБУ все больше. Мы собрали "факапы" НАБУ в одном антирейтинге. Оказалось, что, если собрать истории "героев" Семена Кривоноса в одну книгу, получится Уголовный кодекс. Здесь и детективы-беглецы с родственниками в рф, и торговля наркотиками, и криптовалютные махинации, и "схемы" с элитной недвижимостью и вип автомобилями, и давление на суд для прикрытия родственников-взяточников и т.д. – отмечают «Українські новини».

В топ-10 скандалов с представителями НАБУ, согласно материалам журналистов, вошли:

1. Тимур Аршавин – детектив с доступом к государственной тайне сбежал в Румынию. У его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство рф, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходами.

2. Николай Масляк – официальный обличитель НАБУ был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров. По информации журналистов, группировка, в которой действовал Масляк, ежемесячно зарабатывала более 50 млн грн.

3. Александр Рыковцев, Станислав Браверман и еще 15 детективов. В декларациях сотрудников НАБУ обнаружены недостоверные сведения о криптовалютах. В частности, жена Рыковцева задекларировала биткоины на более $1 млн, а Браверман – фейковые операции с криптовалютой на более 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмитько – руководитель подразделения декларировал значительное количество наличности – порой доходило до 2/3 официального годового дохода. Впоследствии он вывел за границу более 4,3 млн грн. Его жена, несмотря на военное положение, отдыхала за границей, в то же время получала государственную помощь в Украине.

5. Михаил Романюк – детектив, который одновременно расследовал дело "Роттердам+" и приобретал элитную недвижимость, которую записывал на родственников. Имея уже в собственности имение, авто и другое имущество, он приобрел квартиру на 117 м² по льготной программе "єОселя".

6. Роман Недов – заместитель руководителя подразделения, который приобрел две квартиры, записал их на тещу, а впоследствии жена получила их как подарок с существенно заниженной стоимостью. Таким образом были скрыты сотни тысяч долларов.

7. Станислав Браверман – детектив, который имел половые отношения со свидетелем по делу, к которому был причастен бизнесмен Борис Кауфман. Это привело к конфликту интересов и фактическому провалу двух коррупционных дел на миллиарды гривен. Браверман был уволен после значительной медийной огласки.

8. Александр Доценко – лицо, которое часто фигурирует как обличитель НАБУ, оказалось гражданином рф с действующим паспортом, а также выпускником "школы фсб" – Академии госслужбы при президенте рф.

9. Александр Скомаров – руководитель Второго главного подразделения детективов. Скрыл российское гражданство своего отца и его бизнес в ОРДЛО. Его жена выехала за границу на автомобиле, зарегистрированном на жену нардепа от ОПЗЖ Христенко, которая проживает в Москве, а водителем был помощник Чаба Пейтера, которого с 2023 года разыскивает НАБУ.

10. Маркиян Слоневский – детектив, который получал регулярные денежные переводы от российского предпринимателя Владислава Искендерова — владельца компании из Белгорода, которая работает по госконтрактам страны-оккупанта. Также декларировал криптовалюту в фейковых кошельках и попадался на сомнительных депозитных адресах.

Как отмечают "Українські новини", приведенные случаи — лишь небольшая часть имеющихся нарушений. За каждым пойманным набушником скрываются десятки злостных нарушителей. В материале подчеркивается отсутствие должной реакции со стороны НАБУ, НАЗК и других уполномоченных органов на эти факты.

"Проблема НАБУ назрела и перезрела. Этот поток скандалов может остановить только одно: роспуск Бюро и реформирование антикорблока в целом. После этого можно будет перезапустить систему на новых принципах – для реальной борьбы с коррупцией, а не для создания "потемкинских деревень" для европейцев", – подытоживают "Українські новини".

Ранее эксперт Олег Постернак, комментируя результаты международного аудита НАБУ отметил, что Бюро — это институциональная ошибка, которую невозможно исправить никакими косметическими реформами. "Бюро должно быть распущено, а не реформировано", – подчеркнул он.