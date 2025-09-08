$41.220.13
"Кріт" фсб у лавах НАБУ: з'явились нові деталі у справі

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Співробітник НАБУ підозрюється у держзраді, передавши понад 60 епізодів секретної інформації. Він працював у закритому підрозділі "Д-2" та був частиною агентурної мережі рф.

У межах досудового розслідування кримінального провадження про підозру у держзраді співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", продовжується перевірка його причетності до агентурної мережі рф. За даними правоохоронців, співробітник НАБУ підозрюється у здійсненні понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужби Офісу Генерального прокурора та СБУ.

За даними УНН, йдеться про співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працював в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктора Гусарова. Він був викритий у липні цього року. 

Як вказали правоохоронці, окрім співробітника НАБУ до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. Зазначається, що усі вони "чудово розумілися на заходах конспірації та безпосередньо мали доступ до державної таємниці, а також до документів з обмеженим доступом".

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб

Першим з його спільників був один з генерал-майорів Служби безпеки України - Валерій Шайтанов. Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до рф відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів встановлено ще одного агента - колишнього заступника керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі він переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом (старшим агентом) фсб. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів рф в Україні

- йдеться у повідомленні ОГП. 

У 2024 році викрито ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії.

У 2024 році викрито ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що він декілька років передавав дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо.

Згодом встановлено ймовірну причетність до цієї агентурної мережі колишнього співробітника МВС, який на час затримання був діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще в 2012 році.

Зазначається, що надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до рф.

Чинний співробітник НАБУ підозрюється у здійсненні понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом. Для отримання персональної інформації про окремих осіб, він використовував закриті бази даних правоохоронних органів України

- вказали в прокуратурі. 

Після документування злочинів його було затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 та ч. 3 ст. 362 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він міг використовувати для контактів із спецслужбами рф.

Також правоохоронці звернули увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

Окремо в СБУ наголосили, що "дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому.

Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави

- додали в СБУ. 

Нагадаємо

21 липня правоохоронці повідомили про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.  

Наступного дня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання йому  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб - без можливості внесення застави.

Наступного дня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання йому  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб - без можливості внесення застави.

Тетяна Краєвська

