Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть

Илья Витюк в зале суда

Сегодня Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Его подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Но само судебное заседание продемонстрировало, что к этому делу, а также к позиции стороны обвинения есть ряд вопросов, на которые, как оказалось, у прокуроров САП не всегда есть ответы. УНН разбирался в ситуации.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру на столичном Печерске за 21,6 млн гривен (указав в декларации якобы заниженную стоимость) и оформил ее на члена семьи.

Обвинение Витюку Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули в сентябре 2025 года, но само расследование длилось до этого почти два года.

Почему именно сейчас?

Во время судебного заседания сторона защиты тоже задавалась этим вопросом – почему именно сейчас НАБУ и САП решили выдвинуть обвинения? Удивляясь также отсутствию реального обоснования выдвинутого обвинения. Но на то, конечно, они и адвокаты, чтобы ставить под сомнение доказательства не в пользу своего клиента.

Более развернутый ответ на этот вопрос имеет Служба безопасности Украины.

"По убеждению СБУ, объявление подозрения И.Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений.

Подозрение И.Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется И.Витюку", - говорится в официальном заявлении Службы безопасности.

Они также напомнили о деятельности Витюка в Службе безопасности, которая была связана с отражением российских атак и проведением спецопераций в киберпространстве. Также он наладил работу против диверсионных групп врага.

В этом контексте возникает логичный вопрос - не стала ли активизация обвинения против Витюка именно сейчас ответом на задержание Службой безопасности сотрудника НАБУ Руслана Магомедрасулова по подозрению в торговле с РФ? И не свидетельствует ли это о подыгрывании врагу, в частности, руководством НАБУ и САП, ведь Витюк не рядовая фигура и вряд ли вопрос о привлечении его к ответственности решался на уровне рядовых следователей и прокуроров? И согласовывалось ли такое решение с международными партнерами, как это обычно делают антикоррупционные органы, или это их собственная инициатива?

Аргументы сторон

Сегодняшнее судебное заседание началось с ходатайства Витюка и его защиты об отложении заседания. Они заявили, что не считают дело подследственным НАБУ, а значит и ВАКС не должен его рассматривать. Адвокат апеллировал к тому, что на момент приобретения элитной квартиры его женой, Витюк еще не был генералом (тогда он был полковником), а значит не подпадает под юрисдикцию Бюро.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец отметил, что исправленную декларацию Витюк подал уже в звании бригадного генерала. В конце концов судья ВАКС отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Далее было выступление прокурора. Он зачитывал переписку жены Витюка – Юлии с риелтором относительно квартиры, которую якобы в итоге Витюки приобрели за 21,4 млн грн. Зато сторона защиты в своем выступлении отметила, что обвинение обошло тот факт, что сама риелтор в переписке указывала, что на рынке в то время стоимость квадратного метра такого жилья была около 2-х тысяч долларов, а не три или даже больше, как заявляет сторона обвинения.

Адвокат также обратил внимание, что в переписке между женой Витюка и риелтором, сам Витюк упоминается всего один раз - мол, надо посоветоваться относительно квартиры.

"Ваша честь, до этого времени я искренне считал, что если муж с женой, или жена с мужем советуется по поводу квартиры, что-то обсуждает, то это не уголовно наказуемое деяние. Больше никаких упоминаний относительно Ильи Анатольевича (...) Риелтор в переписке констатирует, что рынок в то время был около 2 тысяч долларов за квадрат, а не три и так далее, как считает сторона обвинения", - указал адвокат.

Фото hromadske / Евгений Шульгат

Прокурор в своем выступлении нивелировал вывод НАЗК, который, осуществляя мониторинг образа жизни семьи Витюков, не выявил нарушений. Такие положительные выводы сторона обвинения объясняет влиянием Витюка, аналогичное объяснение и к выводу КНИИСЭ, который, по убеждению прокурора, занизил стоимость квартиры тоже под влиянием Витюка. Такая влиятельность самого обвиняемого очень удивила.

Я тронут моим влиянием – все, что не в пользу стороне обвинения – все мое влияние. И все экспертные учреждения под моим влиянием, и НАЗК под влиянием, все свидетели под моим влиянием… Я убежден, что благодаря изменениям, которые прошла наша страна, и которые мы отстаивали, особенно последние десять лет, сегодня уже такое невозможно - заявил Витюк.

Примечательно, что экспертизу КНИИСЭ, о которой идет речь, заказывало следствие, и как выяснилось, сторона защиты смогла ее истребовать только через суд. Не потому ли, что она была не в пользу обвинения?

Всего же в деле пять экспертиз: четыре из которых в пользу Витюка (одну, как уже упоминалось, заказывала сторона обвинения) и еще одна – против него.

Последняя экспертиза требует отдельного внимания. Во время заседания адвокат Витюка Александр Оленский довольно подробно разобрал ее. Он указал, что эта единственная экспертиза, которой руководствуется сторона обвинения, и является фактически единственным обоснованием выдвинутых обвинений. В рамках этой экспертизы оценивалась рыночная стоимость приобретенной квартиры. В ней частный судебный эксперт пришел к выводу, что квартира стоит более 18 млн грн (напомним, само обвинение настаивает на еще большей сумме). При этом этот вывод не соответствует методологии оценки имущества, в частности стоимость квартиры сопоставлялась с заявленной в объявлениях стоимостью подобных квартир, а не со стоимостью, по которой такие квартиры реально были проданы. Кроме того, эксперт сопоставляет квартиры разной площади и с разным количеством комнат, а соответственно и разной стоимостью квадратного метра. Также эксперт вносит в перечень сравниваемых квартир собственно ту, которая и является объектом его оценки и заявленную в объявлении стоимость на нее – что также противоречит методологии. Сторона защиты передала суду вывод независимых судебных экспертов, которые оценили экспертизу, предоставленную стороной обвинения (рассматривали они ее "вслепую", не зная о каком именно деле и каких лицах идет речь). В этой рецензии на экспертизу также указываются ошибки при проведении оценки и обоснованность ее ставится под сомнение. Кроме того, сторона защиты получила еще экспертизы государственных судебных экспертов, которые подтверждают, что реальная рыночная стоимость квартиры плюс-минус 12 млн грн. Напомним, что в своей декларации Витюк указал, что квартира была приобретена за 12,8 млн грн.

И тут вы можете возмутиться – ведь сумма 12,8 млн грн тоже немалая. Да. И откуда деньги? И сторона обвинения, и сторона защиты указывают, что деньги заработала жена Витюка. Но трактуют это по-разному. Если первые считают, что она проводила фиктивную хозяйственную деятельность, то вторые – предоставляют доказательства, что Юлия Витюк действительно оказывала консалтинговые услуги, имела соглашения с клиентами и штат сотрудников. Кроме того, защита предоставила суду две независимые экономические экспертизы, в рамках которых был исследован в частности и вопрос фиктивности финансово-хозяйственной деятельности и подтверждено, что деятельность осуществлялась. Также в рамках одной из этих экспертиз был опровергнут аргумент обвинения, что якобы на счет ФЛП жены Витюка поступали средства каким-то образом связанные с "Укрзализныцей".

Также сторона обвинения заявила, что Юлия Витюк оказывала юридические и консалтинговые услуги, не имея соответствующего юридического образования.

В ответ сторона защиты, адвокат Александр Оленский, заявил, что "для того, чтобы регистрировать ФЛП, высшее образование не требуется".

Проанализируем все ФЛП в Украине. У нас, чтобы регистрировать ФЛП, нужно высшее образование? Очевидно, что нет. Она оказывала консалтинговые услуги и имела в штате юриста и привлекала адвокатов, которые оказывали услуги — заявил Оленский.

Также сторона защиты заявила, что обвинение не предоставило доказательств, доказывающих фиктивность финансово-хозяйственной деятельности Витюк, а большинство опрошенных свидетелей четко подтвердили, что услуги им предоставлялись.

"Сторона обвинения считает, что какие-то договоры или какая-то финансово-хозяйственная деятельность имеет признаки фиктивности. Но в ходатайстве о применении меры пресечения и в части подозрения конкретика полностью отсутствует: точно не установлено время, точно не установлено место.

А те предположения, версии, которые выдвинуты обвинением по поводу факта знакомства, сговора, умысла, осведомленности госпожи Витюк в совершении каких-то уголовных правонарушений или обстоятельствах – она вообще ничем не подтверждена.

Фото: Радио Свобода

То есть, если верить словам прокурора, если у нас нет обоснованности в чем-то, то это ставит под сомнение вообще существование события, фактов или документов. И тогда мы ставим под сомнение существование обоснованного подозрения", - считает адвокат.

Еще один момент в обвинении, который отвергла сторона защиты – это то, что Витюк во время полномасштабной войны якобы посещал Таиланд. Более того, они подчеркнули, что Витюк, имея возможность выехать за границу, не делал этого, даже зная, что против него продолжается расследование, ведь осознавал последствия таких своих действий, учитывая его тогдашнюю должность.

В конце концов суд, выслушав аргументы сторон, ходатайство прокуроров удовлетворил частично, вместо залога в 42 млн грн (ничем, кстати, не объясненного стороной обвинения) назначил залог в размере 9 млн грн и возложил на Витюка ряд обязанностей.

В частности, подозреваемый обязан: прибывать по вызову к детективу, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и работы; не покидать пределы Украины без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать загранпаспорт.

Обязанности возложены до 4 ноября 2025 года.

Нескрываемая атака

"НАБУ продолжают атаковать людей и структуры, которые борются с врагом. На этой неделе они отметились откровенно враждебным выпадом. Вручили подозрение одному из главных "киберов" страны, бригадному генералу СБУ Илье Витюку, который организовал массированные кибератаки на российские сети и за которым охотятся российские спецслужбы. Подозрение Витюку по всем признакам выглядит как некая "ответка" НАБУ в адрес СБУ за то, что Служба задержала на сотрудничестве с россией детектива Бюро Магамедрасулова и еще одного сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого разоблачили на передаче тайной информации в рф", – написал на днях политический эксперт Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы содействовать Службе в защите государственных интересов, директор НАБУ Кривонос решил задействовать Бюро в мести СБУ.

Еще худшим вариантом будет, уверен эксперт, если подозрение НАБУ Витюку – это элемент торга. Мол – вы даете заднюю по Магамедрасулову и Гусарову, а мы не трогаем вашего "кибера", развил мысль он.

"Если это окажется правдой, то такие действия руководства НАБУ ощутимо бьют по суверенитету государства. Если выяснится и будет доказано, что в НАБУ преследовали собственные мотивы и интересы российских спецслужб, "догоняя" бригадного генерала СБУ, то те, кто давал приказ на подозрение Витюку, могут пойти вслед за своими подчиненными. Только на этот раз по статье 111 УК – "государственная измена", – отметил Загородний.

В целом, по его мнению, такие действия – это еще одно подтверждение того, что НАБУ и САП превратились в настоящий филиал фсб в Украине.

"Бюро работает против интересов государства и общества, прикрываясь "борьбой с коррупцией", которой на самом деле нет", – считает эксперт.

Какие бы выводы ни оказались правдивыми – ситуация выглядит плохо. То ли подыгрывание врагу, то ли месть другой государственной структуре – все это не тянет на защиту государственных интересов. А сценарий с возможной местью еще и посылает неутешительные сигналы нашим партнерам: мы не способны не использовать государственные структуры в частных целях даже когда речь идет о тех органах, которые должны были бы служить от этого предохранителем.